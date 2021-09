Heute Montag werden 10 MDax Titel in den Dax aufgenommen und der Dax30 mutiert zum Dax40. Unter den Titeln befindet sich auch das Schwergewicht Airbus. Der offiziell in den Niederlanden ansässige deutsch-französisch-spanische Flugzeug- und Rüstungskonzern ist ein paneuropäisches Projekt mit staatlichen Beteiligungen. Vom Börsenwert her gehört Airbus eigentlich längst in den Dax. Die Aufnahme scheiterte bislang am Umsatzkriterium auf dem Börsenhandelssystem Xetra, da die Airbus-Aktie vor allem in Paris gehandelt wird. Da die Börse ab September aber beim Handel künftig nur noch auf einen Mindestumsatz achtet, ist der Weg für Airbus nun frei, und Airbus wird gleich der fünftgrößte Wert im neuen Dax 40. Airbus spürt zwar noch die Folgen der Corona-Pandemie, hat es aber wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Für das erste Halbjahr wies der Konzern einen bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 2,7 Milliarden Euro aus. Hauptumsatzträger ist das Geschäft mit Mittel- und Langstreckenjets. Für das laufende Jahr stellte der Konzern einen Gewinn von vier Milliarden Euro in Aussicht und sieht sich klar im Vorteil gegenüber dem US-Rivalen Boeing.

.

Zum Chart

.

Die Aktie von Airbus wurde nach dem Corona-Sell-Off im März 2020 von den Aktionären wieder neu entdeckt. Vom tief im März bis heute verzeichnet das Papier in der Spitze ein Plus von 137 Prozent. Vom Vorkrisenniveau in der Höhe von knapp 138 Euro ist der Kursverlauf aber noch 22 Prozent entfernt. Das zeigt, wie tief der Abverkauf das Papier drückte. Die Eroberung des Niveaus in der Höhe von 112,31 Euro kann als nachhaltig bezeichnet werden. Die beobachtbare Dreiecksformation steht vor der Auflösung in Trendrichtung nach oben. Mittelfristig ist also mit steigenden Kursen zu rechnen, nachdem auch die Pandemie durch die Impfkampagnen vorerst in den Griff bekommen wurde und der globale Flugverkehr wieder anzieht. Auch das erwartete KGV 2023 liegt durch die geplanten zweistelligen Steigerungen der Gewinne pro Aktie in einem angemessenen Bereich. Das Papier hat also noch Potenzial nach oben, das zusätzlich gehebelt werden kann.