Einfach edelMit fineLINE pointiert ORANIER jetzt einzelne Bedienelemente derpureBLACK-Edition und bietet damit dem Auge des Betrachters optischeAnhaltspunkte auf den ansonsten schwarzen Flächen. Insgesamt stehen sieben vonneun verschiedenen Einbaubacköfen und Herd-Kombinationen in diesem Design zurAuswahl. Die weiteren zwei werden ebenfalls mit den neuen fineLINE-Griffen inKombination mit den klassischen, schwarzen Designknebeln angeboten. Alle miteinem XL-Backraum der 80-Liter-Klasse. Das große Volumen macht alle Modelle zumGlanzpunkt in der Küche, da neun Einschub-Ebenen mit bis zu vier Vollauszügenbestückt werden können und den Raum optimal nutzen.Technik, die Freude schenktAls Highlights sind einerseits die Backöfen mit Selbstreinigung zu nennen. BeimModell EBP 9872 sorgt die Pyrolyse-Funktion für bequeme und schnelle Sauberkeit.Wobei das Gerät EBP 9881 20 zusätzlich über eine Dampfreinigung verfügt. Für einsanftes Schließen der Tür, wurden die Modelle EBP 9872 und EBS 9936 zusätzlichmit softCLOSE ausgestattet. Andererseits verdient das Spitzenmodell EBD 9884 20mit DampfPLUS besondere Aufmerksamkeit - hier dient Wasserdampf beim Braten undBacken als Feuchtigkeitsspender für ausgesprochen knusprige und saftigeGerichte. Bei den beiden Letztgenannten übernehmen rund 100 Automatik-Programmeauf Wunsch die Regie. Das prägnante TFT-Farbdisplay zeigt mittels Piktogrammen,an welchem Punkt man sich im Backprozess befindet. Das macht jeden Koch zumsmarten Küchenchef. Zudem ermöglicht die ComfortMOVE-Funktion ganz automatischein sanftes Öffnen und leises Schließen der Tür.area30 - live dabei seinNeben den Backöfen, von denen viele mit neuen Features versehen wurden,präsentiert das hessische Traditionsunternehmen in diesem Jahr wiederProduktinnovationen live auf der ostwestfälischen Ordermesse. Mitarbeiter undGeschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf derarea30 in Löhne vom 18. bis 23. September 2021 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr amMessestand F 50 als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen und dasgesamte Sortiment unter http://www.oranier.com