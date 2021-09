HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Stabilus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 63 Euro gesenkt. Kurzfristiger Gegenwind für den Hersteller von Druckgasfedern durch Materialknappheit, Rohstoffpreise und hohe Frachtkosten dürfte noch anhalten, Dies schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie mache mittlerweile einen fair bewerteten Eindruck und Kurstreiber seien keine in Sicht./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 08:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 08:40 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------