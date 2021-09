Berlin, 20. September 2021 - Im modernen, vernetzten Fahrzeug ist alles auf Komfort ausgerichtet - von der Innenausstattung über das Infotainment bis zu den Fahrerassistenzsystemen. Um das Wohlbefinden an Bord weiter zu steigern, hat der Tech Solution Provider IAV eine Methode entwickelt, mit der sich die Beduftung von Fahrzeugkabinen noch präziser messen und schneller in Serie bringen lässt. Das Tool ist in nahezu allen Verkehrsmitteln einsetzbar.

"Die USPs moderner Fahrzeuge orientieren sich nicht mehr nur an der Qualität und Leistung der Antriebstechnologie, sondern zunehmend und auf verschiedenen Ebenen an Komfort- oder Erlebnismerkmalen", sagt Thomas Einzinger, Abteilungsleiter Thermal Management bei IAV. "Hierzu wollen wir einen relevanten Beitrag leisten."

Insbesondere in Modellen der Oberklasse nutzen Hersteller Raumdüfte, um eine Wellness-Atmosphäre im Innenraum zu schaffen und so die Wertigkeit des Fahrzeugs zu erhöhen. IAV hat bereits Fahrzeughersteller in der Entwicklung der notwendigen Beduftungssysteme unterstützt. Bei der Applikation und Dosierung von Düften kamen die Nasen von Ingenieur:innen zum Einsatz - ein eher subjektives Verfahren, das keine neutralen Messwerte liefert.

Aus diesem Grund hat IAV eine neue Messmethode für die Anwendung von Beduftungssystemen entwickelt. Das mobile "Schnüffellabor" des Engineering-Spezialisten saugt in der Fahrgastzelle Luft am Ausströmer an und liefert seine Messwerte an einen angeschlossenen Rechner. Im Inneren des Geräts detektiert ein Sensor mit hoher Präzision im ppm-Bereich (parts per million / Anteile pro Million) die Konzentration und den Anteil der Duftmoleküle an der Innenraumluft.

Messwerte reproduzierbar und in Echtzeit

"Dadurch werden die Messungen quantifizier- und reproduzierbar", sagt Dominik Fellner, Teamleiter System Development bei IAV. "Unser neues Messsystem liefert alle Werte in Echtzeit, was die Applikation spürbar beschleunigt."

"Mithilfe des Tools lassen sich Geruchserlebnisse in höchster Qualität realisieren, beispielsweise Duftmarken von Jahreszeiten, Meeresluft, Landschaften oder Naturblüten", so Einzinger. "So wird die feinst abgestimmte Innenraum-Aromatisierung nun intelligent messbar."