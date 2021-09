50 % der landwirtschaftlichen Betriebe hatten 2020 zusätzliche Einkommensquellen

WIESBADEN (ots) - Mehr Sicherheit durch zusätzliche Geschäftsbereiche: DurchEinkommensdiversifizierung versuchen immer mehr landwirtschaftliche Betriebe dasRisiko von starken Einkommensschwankungen abzufedern. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, erzielte 2020 die Hälfte allerlandwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland in Ergänzung zurlandwirtschaftlichen Primärproduktion Einnahmen aus zusätzlichenlandwirtschaftsnahen Tätigkeiten.Von den rund 130 800 landwirtschaftlichen Betrieben mit zusätzlichenEinkommensquellen gaben 47 % der Betriebe die Erzeugung erneuerbarer Energienals weiteres betriebliches Standbein an. Darauf folgt die Forstwirtschaft mit 29%, die in engem Zusammenhang mit der Be- und Verarbeitung von Holz (13 %) steht.An dritter Stelle mit 25 % wurde die Übernahme von Arbeiten für anderelandwirtschaftliche Betriebe genannt. Mit etwas Abstand folgten die Verarbeitungund Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (18 %) sowie diePensions- und Reitpferdehaltung mit 13 %. Ein landwirtschaftlicher Betrieb kannmehrere zusätzliche Einkommensquellen haben.