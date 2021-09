Gibt die Brenntag-Aktie in den nächsten Wochen auf das aus charttechnischer Sicht möglich Kursziel bei 75,04 Euro nach, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de startete die Aktie des DAX-Neulings Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0) im März 2020 nach dem Tief bei 28,68 Euro eine starke Aufwärtsbewegung, die am 31.8.21 bei 87,40 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Allerdings schwenkte die Aktie bereits mit dem Hoch bei 87,08 Euro in eine Seitwärtsbewegung ein. Am vergangenen Freitag rutschte die Aktie unter die Unterstützung von 84,24 Euro. Somit könnte sich der Aktienkurs in den nächsten Tagen dem EMA 200, der sich derzeit bei 75,04 Euro befindet, annähern. Erst oberhalb von 87,08 Euro auf Tagesschlusskursbasis würde sich die Lage für die Bullen wieder aufhellen.

Wer davon ausgeht, dass sich die Brenntag-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 81,80 Euro notierte, in den nächsten Wochen das bearishe Kursziel bei 75,04 Euro ins Visier nehmen wird, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.