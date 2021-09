DGAP-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Prognose

Nagarro SE: Geänderte Guidance für das Geschäftsjahr 2021



20.09.2021 / 10:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 20. September 2021 - Der Vorstand der Nagarro SE hat heute die erwartete Entwicklung des Unternehmens analysiert und daraufhin beschlossen, die Prognose für 2021 zu ändern. Der Umsatz für das Jahr 2021 wird nun bei 515 Mio. € statt 495 Mio. € erwartet, was auf die starke Nachfrage nach den digitalen Software-Engineering-Dienstleistungen von Nagarro zurückzuführen ist. Die Gross Margin für 2021 wird nun voraussichtlich 28 % statt 29 % betragen, was hauptsächlich auf die hohe Lohninflation bei einer zeitgleichen Verzögerung bei der Verhandlung von Preisverbesserungen zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun voraussichtlich 14 % statt 15 % betragen. Das Unternehmen hält an seiner mittelfristigen Prognose eines jährlichen organischen Wachstums von 20 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von 15 % fest. - Der Vorstand der Nagarro SE hat heute die erwartete Entwicklung des Unternehmens analysiert und daraufhin beschlossen, die Prognose für 2021 zu ändern. Der Umsatz für das Jahr 2021 wird nun bei 515 Mio. € statt 495 Mio. € erwartet, was auf die starke Nachfrage nach den digitalen Software-Engineering-Dienstleistungen von Nagarro zurückzuführen ist. Die Gross Margin für 2021 wird nun voraussichtlich 28 % statt 29 % betragen, was hauptsächlich auf die hohe Lohninflation bei einer zeitgleichen Verzögerung bei der Verhandlung von Preisverbesserungen zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun voraussichtlich 14 % statt 15 % betragen. Das Unternehmen hält an seiner mittelfristigen Prognose eines jährlichen organischen Wachstums von 20 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von 15 % fest. Hinweis: Dieses Dokument enthält ergänzende Nicht-IFRS-Kennzahlen. Es enthält auch in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Erwartungen des Managements darstellen, die auf Annahmen und Schätzungen beruhen, wobei die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen können.