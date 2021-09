DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit KWS SAAT SE & Co. KGaA: Nachhaltigkeit beginnt beim Saatgut - KWS veröffentlicht Nachhaltigkeitsziele für 2030 20.09.2021 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nachhaltigkeit beginnt beim Saatgut -

KWS veröffentlicht Nachhaltigkeitsziele für 2030



Pflanzenzüchtung als Schlüsseltechnologie für eine zukunftsfähige Landwirtschaft: Mit der ,Nachhaltigkeitsinitiative 2030' setzt sich das Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS ambitionierte und messbare Ziele auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Ebene. Themen wie die Sicherung der Nahrungsmittelproduktion, die Minimierung des landwirtschaftlichen Ressourceneinsatzes, die Steigerung der Kulturarten- und Sortenvielfalt und die Unterstützung einer nachhaltigen Ernährung stehen im Mittelpunkt. Auch den eigenen ökologischen Fußabdruck wird das Unternehmen verbessern.

Der Agrarsektor steht vor enormen Herausforderungen: Er muss ausreichend Nahrungsmittel für eine Weltbevölkerung produzieren, die laut Schätzung der UN bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen angewachsen sein wird. Parallel dazu muss die Branche sich dem Klimawandel stellen, die biologische Vielfalt schützen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und anderen landwirtschaftlichen Ressourcen senken. Innovative Pflanzenzüchtung kann und wird eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen und nachhaltigen Bewältigung dieser Herausforderungen spielen.

"Wir wollen auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für Landwirte und die gesamte landwirtschaftliche Wertschöpfungskette sein: Mit der Nachhaltigkeitsinitiative 2030 übersetzen wir die Anforderungen an den Agrarsektor in einen konkreten Fahrplan für unser Unternehmen, um als Saatgutspezialist Lösungen für eine wirtschaftlich rentable, ökologisch nachhaltige und sozial verantwortungsvolle Landwirtschaft zu liefern", erläutert KWS Vorstandssprecher Dr. Hagen Duenbostel. "Neue und angepasste Sorten tragen dazu bei, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und anderen landwirtschaftlichen Ressourcen zu reduzieren und gleichzeitig hohe und stabile Erträge zu erzielen. Zusätzlich leistet KWS mit einem breiten und wachsenden Portfolio einen wichtigen Beitrag zu ausgewogenen Fruchtfolgen und Biodiversität im Pflanzenbau und für eine nachhaltige und vielfältige Ernährung."