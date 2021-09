Berlin (ots) -



- Unternehmensberatung PEQURIS analysiert Zahlen der PKS und FIU zwischen 2017

und 2020

- Registrierte Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche haben sich seit 2017 mehr als

verdoppelt

- 2020 wurden von der FIU nur 17,2 Prozent der Meldungen an zuständige

Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet

- Insgesamt sind die in der PKS aufgeklärten Geldwäsche-Delikte seit 2017 um

10,7 Prozent zurückgegangen

- 2020 haben nur 0,25 Prozent der von der FIU weitergeleiteten

Verdachtsmeldungen nachweislich zu einer Aufdeckung von Geldwäsche-Straftaten

beigetragen



Deutschlands Schlagkraft gegen Geldwäscher nimmt immer weiter ab. Das geht aus

einer aktuellen Untersuchung von PEQURIS ( http://www.pequris.de/ ), einer auf

Geldwäscheprävention spezialisierten Unternehmensberatung, hervor. PEQURIS hat

dafür die Jahresberichte der Financial Intelligence Unit (FIU) und die

polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS) von 2017 bis 2020 miteinander verglichen

und eine immer stärker werdende Diskrepanz zwischen eingehender

Verdachtsmeldungen und polizeilicher Aufklärung festgestellt.









2017 wurde die Financial Intelligence Unit vom Bundeskriminalamt (BKA) zum Zoll

verlegt. Seit dem Wechsel sind die Zahlen der eingegangenen Meldungen über den

Verdacht der Geldwäsche jedes Jahr deutlich gestiegen. Laut dem Jahresbericht

2017 erhielt die Zollbehörde in diesem Zeitraum insgesamt 59.845

Verdachtsmeldungen. Im Jahr 2018 waren es 77.252 Meldungen und 2019 114.914.

Verglichen mit 2017 hat sich 2020 die Zahl der eingegangenen Verdachtsfälle mehr

als verdoppelt: Insgesamt wurden der Financial Intelligence Unit im letzten Jahr

144.005 Meldungen über den Verdacht der Geldwäscherei vorgelegt.



Aus dem Report der FIU geht auch hervor, dass nur 0,25 Prozent der an die

Ermittlungsbehörden weitergeleiteten Verdachtsmeldungen nachweislich zu einer

Aufdeckung von Geldwäsche-Straftaten beigetragen haben. Werden die Zahlen mit

allen bei der Zollbehörde abgegebenen Verdachtsmeldungen verglichen, entspricht

das einem Anteil von 0,05 Prozent.



Strafverfolgungsbehörden erhalten von FIU kaum mehr Fälle, obwohl Anzahl an

Verdachtsmeldungen rasant steigt



Da die Financial Intelligence Unit selbst keiner Strafverfolgungsbehörde

zugehörig ist, werden eingehende Verdachtsmeldungen nach einer ersten

Beurteilung durch die FIU an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergeleitet.



Trotz der um 140 Prozent gestiegenen Anzahl von Verdachtsmeldungen, zwischen



