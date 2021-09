Experten erwarten steigende Zahl der Restrukturierungsfälle - Preise für Rohstoffe und Vorprodukte größtes Risiko (FOTO)

München (ots) -- 75 Prozent der Experten erwarten eine Zunahme der Restrukturierungsfälle- Steigende Preise für Rohstoffe und Vorprodukte (24%), eine weitere Covid-Welle(20%) und geopolitische Konflikte (13%) werden als größte Risiken gesehen- Investitionen in ESG und Nachhaltigkeit zählen neben Innovationen und Umbaubeim Geschäftsmodell erstmals mit zu den wichtigstenRestrukturierungsmaßnahmenSteigende Rohstoffpreise und Inflation, die Auswirkungen der Pandemie sowiegeopolitische Spannungen belasten die Unternehmen und verschärfen denTransformationsdruck. In der "Restrukturierungsstudie 2021" von Roland Bergergehen drei Viertel der 500 befragten Experten aus Deutschland, Österreich undder Schweiz von einem Anstieg der Sanierungsfälle innerhalb des nächsten Jahresaus.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Die deutsche Wirtschaft folgt nach dem starken Einbruch im Vorjahr wieder einemAufwärtstrend - Optimismus wäre jedoch verfrüht", sagt Sascha Haghani, Leiterder globalen Plattform Restructuring, Performance, Transformation & Transaction(RPT) und Geschäftsführer DACH bei Roland Berger. "Zahlreiche Unternehmen warenbereits vor der Pandemie in einer Schieflage. Sie haben zwar finanzielle Hilfenbekommen, jedoch ist ihre Verschuldung dadurch noch höher geworden. Diegestiegenen Rohstoffpreise und Kapitalkosten drücken weiter auf die Bilanz. DieGeschäftsmodelle müssen angepasst und Wertschöpfungsketten neu definiert werden,um Unternehmen auch in einem anhaltend volatilen Umfeld solide aufzustellen."Einzelhandel, Reise und Autobranche mit AnpassungsbedarfDie Experten sehen im Einzelhandel sowie in der Tourismusbranche und derAutomobilindustrie den größten Restrukturierungsbedarf. Die Lage für denstationären Einzelhandel hat sich für 30 Prozent der Befragten weiter zugespitzt(2020: 19%). Denn die Pandemie hat die Branche nicht nur aufgrundflächendeckender Schließungen vor große Herausforderungen gestellt - diesteigende Präferenz für Online-Shopping hat das Kaufverhalten der Konsumentenmittlerweile dauerhaft verändert. Auch Reiseunternehmen (29%) leiden weiterhinan den Folgen von Corona. 27 Prozent der Befragten nennen die Automobilbranche,die sich in der Umstellung auf Elektromobilität in einer grundlegendenTransformation befindet.Teurere Rohstoffe und ESG-Investitionen erhöhen den DruckVersäumnisse bei der Digitalisierung und disruptive Innovationen (38%) sind wiein den Vorjahren die wesentlichen Ursachen für die notwendige Anpassung vonUnternehmen. Dahinter gibt es Bewegung: Mit der Abhängigkeit von derRohstoffpreisentwicklung (14%) und den steigenden Anforderungen in Bezug auf