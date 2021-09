PEKING, 20. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- China forderte am Freitag die Mitgliedsstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) auf, Solidarität und Zusammenarbeit zu stärken und eine engere Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die SOZ-Mitgliedsstaaten aufzubauen.

Auf der 21. Tagung des Rates der Staatschefs der SOZ unterstrich der chinesische Präsident Xi Jinping das zwanzigjährige Bestehen der Organisation, ließ die Geschichte der Zusammenarbeit Revue passieren und unterbreitete Vorschläge für deren künftige Entwicklung. Das Gipfeltreffen fand in Duschanbe, in Tadschikistan statt, in dem Land, das im Jahr 2021 den turnusmäßigen Vorsitz der SOZ innehat.

In seiner von Peking per Videoschaltung übertragenen Rede auf dem Gipfel rief Xi die SOZ-Mitgliedstaaten dazu auf, die Zusammenarbeit bezüglich der Afghanistan-Problematik zu verstärken und einen reibungslosen Übergang in diesem Land zu fördern.

Die SOZ werde am Freitag die Verfahren zur Aufnahme des Irans als Mitglied sowie Saudi-Arabiens, Ägyptens und Katars als neue Dialogpartner einleiten, erklärte der chinesische Präsident.

Bemühungen zum Aufbau „einer neuen Art von internationalen Beziehungen"

Die Gründung der SOZ war am 15. Juni 2001 von Kasachstan, China, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan in Shanghai bekannt gegeben worden. Indien und Pakistan traten dem Bündnis 2017 bei und die Zahl der Mitgliedstaaten erhöhte sich dadurch auf acht.

Präsident Xi lobte das „kräftige Wachstum" innerhalb der SOZ und die „fruchtbare, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit" zwischen den Mitgliedsstaaten in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

„Geleitet vom Shanghaier Geist des gegenseitigen Vertrauens, des gegenseitigen Nutzens, der Gleichheit, der Konsultation, des Respekts für die Vielfalt der Zivilisationen und des Strebens nach gemeinsamer Entwicklung hat sich die SOZ bemüht, den Weltfrieden, die Entwicklung und den Fortschritt der Bevölkerung zu fördern und sowohl theoretisch als auch mit konkreten Schritten neue Wege zu beschreiten, um eine neue Art von internationalen Beziehungen und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen", sagte der chinesische Präsident.