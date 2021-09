Nachhaltige Transformationen in Industrieunternehmen / Startschuss für siebte Projektrunde von "The Mission"

München/Frankfurt am Main (ots) - Nachhaltigkeit spielt nicht nur in der Klima-

und Energiepolitik eine entscheidende Rolle. Auch für deutsche

Industrieunternehmen haben nachhaltige Transformationen mittlerweile höchste

Priorität. Noch aber fehlen oftmals die richtigen Tools und Lösungsansätze für

die Umsetzung. Wie können sich Unternehmen über alle Mitarbeiterebenen hinweg

einen Überblick verschaffen, was Organisationsvermögen und Wissensstand

hinsichtlich Nachhaltigkeit angeht? Wie lassen sich die Beschäftigten in puncto

Nachhaltigkeit schulen? Und wie ist es Investoren möglich, nachhaltige Start-ups

zu finden und ihr Portfolio auf der Grundlage von ESG-Zielen zu verwalten?



Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die siebte Projektrunde der

Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission"

(https://www.bain.com/de/ueber-uns/the-mission/) unter dem Motto "Transformation

- Be Sustainable!". Junge Talente erarbeiten gemeinsam mit Unternehmen aus

Wirtschaft und Wissenschaft drei Monate lang innovative Konzepte und Lösungen.

Am 15. September 2021 fand der Kick-off im Rahmen des EBS-Symposiums in

Oestrich-Winkel statt.







Company gemeinsam mit dem Innovationslab Futury, der Deutschen Bank, der

Handelsblatt Media Group und der Recyclinggesellschaft PreZero ins Leben

gerufen. Die vorherigen, ebenfalls dreimonatigen Projektrunden beschäftigten

sich mit den Themen "Waste - Be Circular!", "Banking - Be Green!", "Sports - Be

Sustainable!", "Work - Be Next!", "Mobility - Be Urban!" und "Energy - Be

Empowered!".



Umfassende Unterstützung garantiert



Während der gesamten Projektlaufzeit befassen sich drei Teams, die aus

Studierenden und Young Professionals bestehen, mit jeweils einem Lösungsansatz

aus den Bereichen "Inspiration" (Team "Sustainacy"), "Education" (Team

"resolvert") und "Activation" (Team "Greenvest"). Die insgesamt neun

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund

wurden aus über 560 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. Sie kommen aus

verschiedenen Ländern und haben internationale Berufserfahrung sowie

spezifisches Know-how. Das reicht von Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaft

über Psychologie und Luftverkehrsmanagement bis hin zu Nachhaltigkeit,

Informatik und Maschinenbau.



Unterstützt werden die jungen Talente durch Firmenpartner, die ihr

Branchenwissen und ihre Erfahrung einbringen. Dazu zählen in dieser Runde

Prezero, Kaufland, Procter & Gamble,

Capital. Auch stehen den Teilnehmenden über die gesamte Projektrunde



