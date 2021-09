Düsseldorf (ots) - Fünf internationale Startups kämpfen bei der Postcode

Lotteries Green Challenge für ihre nachhaltigen Innovationen. Die Finalisten aus

den unterschiedlichen Postcode Lotterie-Ländern stehen fest: Die Warmduscher

GmbH aus Deutschland, Mimbly AB aus Schweden, das niederländische Startup Liion

Power , ChargeBnB AS aus Norwegen und The Tyre Collective aus Großbritannien.

Sie alle dürfen sich schon jetzt als Finalisten der Postcode Lotteries Green

Challenge über eine Fördersumme in Höhe von 100.000 Euro freuen. Am Finaltag,

Donnerstag 14. Oktober, pitchen die Gründer*innen ihre nachhaltige Idee vor

einer internationalen Expertenjury. Dann entscheidet sich, wer auf dem ersten

Platz insgesamt 500.000 Euro und auf dem zweiten Platz 200.000 Euro mit nach

Hause nimmt. Interessierte können sich jetzt zu dem Event anmelden und das große

Finale digital verfolgen. Zur Anmeldung geht es hier

(https://greenchallenge.reply.live/event/green-challenge) .



Die Finalisten der Postcode Lotteries Green Challenge 2021 sind:







(https://www.greenchallenge.info/about/nominees-2021/Warmduscher-GmbH)



Das Unternehmen trifft mit seinem Produktnamen Der Warmduscher ins Schwarze,

denn den Gründern ist es gelungen, den ersten nachrüstbaren

Duschwasserwärmetauscher marktreif zu machen. Damit wird bis zu 40 Prozent der

beim Duschen verbrauchten Energie eingespart. Die Energiesparlösung kann

innerhalb weniger Minuten in die heimische Dusche montiert werden. Oliver Baum,

Gründer von Warmduscher : " Wir freuen uns riesig über das Preisgeld von 100.000

Euro. Damit kommen wir unserem Ziel, ganze Kraftwerke abzuschalten, einen großen

Schritt näher."



https://www.greenchallenge.info/about/nominees-2021/Mimbly



Das schwedische Startup Mimbly hat ein "Plug and Play"-Gerät entwickelt, das an

jede Waschmaschine angeschlossen werden kann. Es dient als Barriere für das bei

jedem Waschgang freigesetzt werdende Mikroplastik und verhindert, dass diese

Partikel in die Wasserwege gelangen. Zusätzlich werden 70 Prozent des

Wasserverbrauchs eingespart und der Energieverbrauch für die Warmwassererwärmung

kann bis zu 30 Prozent reduziert werden.



Liion Power (https://www.greenchallenge.info/about/nominees-2021/Liion-Power)



Liion Power ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, das sich auf die

Verlängerung der Lebenszeit von Batterien spezialisiert hat. Oft verschlechtert

sich die Akkulaufzeit von Smartphones und anderen Geräten schnell, da viele

Ladegeräte nicht auf eine Verlängerung der Lebensdauer ausgelegt sind. Liion

Power hat daher einen universellen Battery Life Extender entwickelt. Das Gerät

wird zwischen Batterie und Ladegerät geschaltet und sorgt für eine intelligente Seite 2 ► Seite 1 von 2



