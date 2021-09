Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) - Während die Welt darauf wartet, dass die

internationalen Reisegrenzen wieder geöffnet werden, bereiten die Philippinen

einen herzlichen Empfang für Touristen vor. Das philippinische

Tourismusministerium (DOT) hat seine Reiseziele für einheimische und

internationale Reisende kontinuierlich ausgebaut. Im September dieses Jahres

wurde die Kampagne "More Fun Awaits" mit neuen Tourismusprodukten und -paketen

gestartet, die jeweils einzigartige Erlebnisse bieten.









URL ZU DEN VIDEOS:https://www.youtube.com/watch?v=eSUmkFPln_Uhttps://www.facebook.com/watch/?v=191987616367781https://www.instagram.com/p/CT3kRavlyUS/Übersetzte Fassung für Spanien (https://drive.google.com/drive/folders/1A8qWlgjpZPw_GdamJo0p5-I1FMeBBQb6?usp=sharing)Übersetzte Fassung für Italien (https://drive.google.com/drive/folders/1Oszw0KTn_RUuAYpx-_pmKppwsdcgorRM?usp=sharing)Die Philippinen werden für die Welt bereit sein, wenn sie mit neuen Attraktionenund mehr wiedereröffnet werden. Tourismusministerin Bernadette Romulo-Puyatsagt: "Unsere Vorbereitungen für die Reisenden umfassen neu entwickelte Streckenmit neuen spannenden Aktivitäten, Reisezielen und touristischen Attraktionen,die in unseren Regionen entwickelt wurden. Unsere Tourismusmitarbeiter werdenauch in verbesserten Gesundheits- und Hygieneprotokollen geschult, und dieTourismusbetriebe haben in ihren Räumlichkeiten ebenfallsSicherheitsvorkehrungen getroffen, um ihre Gäste und Mitarbeiter zu schützen."In der ersten Septemberwoche waren bereits 51 Prozent der Beschäftigten imTourismussektor des Landes geimpft worden. In der pulsierenden Hauptstadt Manilahaben 99 % der Angestellten in Hotels und Unterkünften mit DOT-Zulassung sowie94 % der Angestellten in Restaurants mit DOT-Zulassung eine Impfung gegenCovid-19 erhalten.Ein neuer Flughafen von Weltklasse erwartet SieAuch das neue Terminal des internationalen Flughafens Clark in Pampanga wurdekürzlich eingeweiht. Dieses Wunderwerk moderner philippinischer Architektur, dasvon den Hängen des Berges Arayat und der philippinischen Weihnachtslaterneinspiriert ist, wird schnelle, sichere und effiziente Flugreisedienste bieten,wie z. B. kontaktloses Self-Check-in und Gepäckabgabe, ein fortschrittlichesAndock-Leitsystem und sogar die kontaktlose Bestellung von Speisen vor dem Flug.Als "Tor zum Norden" wird sie dazu beitragen, die Erholung des Fremdenverkehrsanzukurbeln, indem sie die Verbindungen zu verschiedenen lokalen Zielen ausbaut.Das DOT wurde vom World Travel and Tourism Council (WTTC) mit demSafeTravels-Stempel ausgezeichnet, weil es "weltweit standardisierte