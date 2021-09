Manning Ventures plant Bohrprogramm bei seinen Eisenerzprojekten in Quebec

Vancouver, British Columbia, den 20. September 2021 – Manning Ventures Inc. („Manning“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MANN; Frankfurt: 1H5) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die endgültigen Bohrziele bei drei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Eisenerzprojekte in der Eisenerzregion Wabush-Fermont in der kanadischen Provinz Quebec festgelegt hat.

Wie bereits zuvor in einer Pressemitteilung des Unternehmens gemeldet (29. Juni 2021), hat das Phase-I-Programm die Analyseergebnisse der Eisenformationen in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Lac Simone, Hope Lake und Broken Lake erfolgreich bestätigt. Vierzehn Ausbissproben lieferten Werte von mehr als 30 Prozent Eisengehalt.

Die Genehmigungsverfahren sind im Gange und die Bohrungen werden - vorbehaltlich des Eingangs der Genehmigungen und der Konsultation mit den Gemeinden - voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen. Mit den Bohrungen soll die Mächtigkeit der Eisenformation an Stellen erprobt werden, an denen die Probenahmen an der Oberfläche positive Ergebnisse geliefert und die magnetischen Messungen dickere Ansammlungen einer Eisenformation angezeigt haben. Das Unternehmen will zwischen fünf bis acht Bohrlöchern bei den vorrangigsten Zielgebieten fertigstellen.

„Wir sehen der Aufnahme der Bohrungen bei den zahlreichen Zielen auf unseren Konzessionsgebieten mit Spannung entgegen“, sagt CEO Alex Klenman. „Wir freuen uns darauf, wichtige Informationen zu gewinnen, um die Erschließung unserer Eisenerzprojekte voranzutreiben“, so Klenman weiter.

Nähere Informationen über das Bohrprogramm werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Beschreibung der Konzessionsgebiete

Das 3.584,1 Hektar umfassende Konzessionsgebiet Lac Simone befindet sich unmittelbar südlich von Fermont, Quebec, und weist zahlreiche derselben Attribute wie andere fortgeschrittenere Konzessionsgebiete in der Nähe auf, ist jedoch deutlich weniger erschlossen. Die magnetische Signatur des Konzessionsgebietes Lac Simone deutet zusammen mit der regionalen Kartierung und den historischen Arbeiten darauf hin, dass mehrere Eisenformationshorizonte vorhanden sind.