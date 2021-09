Frankfurt / Chicago 20.09.2021 - Die Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenauftakt deutlich leichter. Auch bei den Agrarfutures geht es im elektronischen Handel abwärts. Dabei belastet unter anderem der feste US-Dollar.



Der Dollar Index bewegt sich am Montag weiter nach oben, gestützt von den Spekulationen über die geldpolitische Straffung in den USA. In dieser Woche kommt der Offenmarktausschuss der US-Notenbank zusammen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Der Dollar Index verbessert sich aktuell um 0,2 Prozent auf 93,374 USD.





Die Agrarfutures liegen im elektronischen Handel unter Druck, belastet vom US-Dollar. Weizen verzeichnet aber auch Gewinnmitnahmen, nachdem das Getreide am Freitag um rund vier Prozent kletterte. Die Sojabohnen verbesserten sich in der vergangenen Woche um 0,5 Prozent, Mais stieg um mehr als zwei Prozent. Es war das jeweils erste Plus seit drei Wochen.Das USDA hat im Rahmen der täglichen Berichte mitgeteilt, dass China 132.000 Tonnen Sojabohnen orderte. Am Mittwoch wurde eine Order in diesem Umfang storniert.Das USDA hat am Donnerstag weiterhin die jüngsten Exportverkäufe bekannt gegeben. Diese beliefen sich in der Woche bis zum 9. September bei Mais auf 248.900 Tonnen, es wurden 1,2662 Mio. Tonnen Sojabohnen und 617.100 Tonnen Weizen geordert.Weizen bleibt derweil gut unterstützt von einem Bericht von Statistics Canada, welche die Prognosen für die Weizenproduktion im Land senkte. Weiterhin wurde bei Strategie Grains die Schätzung für die weltweite Produktion von Weizen gesenkt, da man in der EU eine geringere Ernte erwartet.Im elektronischen Handel verliert Dezember-Mais 8,25 Cents auf 5,19 USD/Scheffel, Dezember-Weizen gibt 6,0 Cents auf 7,0275 USD/Scheffel ab und die November-Sojabohnen korrigieren um 13,75 Cents auf 12,7025 USD/Scheffel.Die Aktienmärkte liegen größtenteils unter Druck. Der Hang Seng Index verlor 3,3 Prozent auf 24.099 Punkte, der ASX 200 gab 2,1 Prozent auf 7.248 Punkte ab. In China und Japan fand kein Handel statt.Der Euro Stoxx 50 korrigiert um 1,9 Prozent auf 4.050 Punkte, der FTSE 100 gibt 1,5 Prozent auf 6.856 Zähler ab. Der DAX verliert 2,1 Prozent auf 15.158 Punkte und in Paris geht es um 2,0 Prozent auf 6.439 Punkte nach unten.Im deutschen Handel rutschen Papiere von KWS Saat um 4,0 Prozent auf 70,10 Euro nach unten. Im deutschen Handel rutschen Papiere von KWS Saat um 4,0 Prozent auf 70,10 Euro nach unten. Südzucker korrigieren um 3,3 Prozent auf 13,92 Euro.Weiterhin verbilligen sich BASF um 3,0 Prozent auf 61,18 Euro, für Bayer geht es um 1,2 Prozent auf 44,66 Euro nach unten. Wacker Chemie verlieren 1,1 Prozent auf 151,15 Euro. 