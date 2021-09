DEUTSCHE BANK stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Novartis von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 70 Franken gesenkt. Es gebe Indizien, dass mit der Lungenkrebsstudie Canopy-1 der letzte Kurstreiber in diesem Jahr auch noch eine Enttäuschung werde, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe kaum Gründe, um von einer deutlichen kurzfristigen Erholung der Aktie des Pharmakonzerns auszugehen./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 05:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.