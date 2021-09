Plato Gold Corp.: Plato Gold initiiert eine hochauflösende luftgestützte geophysikalische Studie im Pic River PGE-Cu-Ni Projekt

Toronto, Ontario, 16. September 2021 - Plato Gold Corp. (TSX-V: PGC; Frankfurt: 4Y7 oder WKN: A0M2QX) ("Plato" oder das "Unternehmen") gibt hiermit bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit Prospectair Geosurveys Inc. aus Quebec unterzeichnet hat, um eine hochauflösende, luftgestützte geophysikalische Studie (sogn. Magnetic and Time-Domain Electromagnetic (TDEM) geophysical survey) in der Pic River PGE-Cu-Ni Liegenschaft, die sich 30 km nordwestlich von Marathon in Ontario befindet, durchzuführen. Der Beginn der Messungen ist für Anfang November 2021 geplant und die Untersuchungen werden innerhalb von 3 bis 5 Tagen abgeschlossen sein.



Lage der Pic River Liegenschaft (Bild 1, siehe PDF)



Gebiet der geophysikalischen Messungen (Prospectair Geosurveys Inc.) (Bild 2, siehe PDF)



Die geplante Studie in der Pic River Liegenschaft wird bei der Skizzierung von möglichen Zielen für die Exploration nach Platinmetallen, den sogn. Platinum Group Elements (PGE), sowie Kupfer- (Cu) und Nickel- (Ni) Vorkommen innerhalb der vorteilhaften Gabbro-Gesteinsschichten hilfreich sein. Die Gesteinsschichten erstrecken sich ausgehend von der benachbarten Sally Lagerstätte von Generation Mining Limited in Richtung Westen in die Claims der Pic River Liegenschaft. Der geschichtete Gabbro-Abschnitt nimmt den östlichen und nördlichen Rand des sogn. Coldwell Alkalic Complex ein und wurde von Walker et al. (1993) im Rahmen des Ontario Geological Survey als grundlegender Teil des Komplexes identifiziert und kartographiert.

Der geschichtete Gabbro-Abschnitt beinhaltet ebenso andere mineralisierte Zonen mit PGE-Cu-Ni Vorkommen, einschließlich der Marathon Palladium-Kupferlagerstätte entlang des östlichen Rands dieses Komplexes. Generation Mining wartet gegenwärtig auf die Erteilung einer Umweltgenehmigung für die Entwicklung eines Tagebergbaubetriebs. Gemäß der derzeit gültigen Schätzung für gemessene und angezeigte Mineralressourcen beinhaltet die Marathon Lagerstätte 3,24 Mio. Unzen Palladium (Pd), 1,06 Mio. Unzen Platin (Pt), 796 Mio. Pfund Kupfer (Cu), 9,34 Mio. Unzen Silber (Ag) und 0,39 Mio. Unzen Gold (Au) (vgl. Website von Generation Mining Limited, September 2021).