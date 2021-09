Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Während in Leipzig der Linksextremismus marschiert, wird er im Triell ignoriert Kurz vor dem dritten „Triell“ hatte die berüchtigte linksextreme Szene von Leipzig mal wieder gezeigt, was sie ist: eine Truppe, die zerstörerische Gewalt anwendet und in dreister Weise dem Staat den Kampf ansagt. Nicht nur wurden bei der …