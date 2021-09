Köln/Hamburg (ots) - "Offen für Neues" ist das Motto von rlaxx TV - und von AdAlliance. Dementsprechend erweitert der kostenlose Streamingdienst aus Kiel dasConnected TV (CTV)-Angebot der Ad Alliance und schafft ein "Mehr" anBewegtbildinhalten. rlaxx TV verknüpft das Feeling eines entspannten klassischenFernsehabends mit der Souveränität des Streamens. Der Streamingdienst ist aufsämtlichen internetfähigen Geräten abrufbar und bietet handverlesene Sender ausunterschiedlichen Kategorien - von Musik, Sport, Kinder, Lifestyle, Abenteuerbis hin zu internationalen Spielfilmen.Die exklusive Partnerschaft mit rlaxx TV startet zunächst in Deutschland mit derAd Alliance. smartclip, Europas größte offene Adtech-Plattform für TV-Sender undStreaminganbieter, übernimmt die technologische Auslieferung der Werbespotsinnerhalb des rlaxx TV-Programmangebots und vermarktet den Dienst darüber hinauseuropaweit. Eine Kooperation mit den RTL-Tochterunternehmen smartclip und RTL AdConnect startet parallel in Großbritannien, um eine zusätzliche internationaleNachfrage in allen Regionen zu bedienen. Der Start in Spanien folgt in denkommenden Monaten. Sobald rlaxx TV neue Märkte in Europa erschließt, werdenweitere Länder für die Vermarktung hinzukommen.

"Um unser vielfältiges Connected-TV-Angebot in Europa zu vermarkten, ist einstarkes Netzwerk von lokal verankerten Partnern unerlässlich", sagt Ronny Lutzi, CEO von rlaxx TV. "Mit der Ad Alliance und den RTL-Schwesterunternehmensmartclip und RTL AdConnect haben wir Partner gefunden, die uns in Deutschland,aber auch in unseren europäischen Schlüsselmärkten die Vermarktung aus einerHand anbieten. Die lokalen Marktkenntnisse der Sales-Teams sind unübertroffenund eben nicht auf ein einzelnes Land beschränkt. So können wir unser Angebotohne Reibungsverluste wirtschaftlich gestalten."Paul Mudter , COO Ad Alliance, erklärt für den deutschen Markt: "CTV erfreutsich in Deutschland einer wachsenden Nachfrage, ist allerdings noch nicht soweit entwickelt wie in anderen Märkten. Dem wollen wir mit einem attraktivenPortfolio Abhilfe schaffen, indem wir gemeinsam mit smartclip attraktive Partnerfür unser Portfolio akquirieren. rlaxx TV passt hervorragend in unsereVorstellungen: Ein Videoangebot, dass durch die große Verfügbarkeit überGerätehersteller-Apps eine weitere Spielart auf dem Big Screen darstellt, wielineare Fernsehnutzung anmutet und gleichzeitig die digitalenTargeting-Möglichkeiten bei der Werbeausspielung bietet. Also idealeVoraussetzungen für eine zielgruppen- und themenspezifische Ansprache."