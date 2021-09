Rentschler Biopharma beruft Dr. Christian Schetter zum Chief Scientific Officer und stärkt wissenschaftliche Ausrichtung

Laupheim und Milford, MA, USA, 20. September 2021 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gibt die Ernennung von Dr. Christian Schetter zum Chief Scientific Officer (CSO) der Rentschler Biopharma SE bekannt. In dieser wieder geschaffenen Position verantwortet er seit dem 15. September 2021 die Bereiche Prozesstechnologie und Innovation, um gemeinsam mit einem Team von erfahrenen Wissenschaftlern die technologische und wissenschaftliche Führungsposition von Rentschler Biopharma in der Prozessentwicklung sicherzustellen und strategische Innovationen und Partnerschaften weiterzuentwickeln.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der biotechnologischen Wissenschaft und Life Sciences-Industrie, sowie als Manager in unterschiedlichen Führungs- und Aufsichtsratsfunktionen ist Dr. Schetter ein ausgewiesener Fachmann und mit der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette vertraut.

Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma, sagte: "Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Dr. Christian Schetter als neuen Chief Scientific Officer der Rentschler Biopharma gewinnen konnten. Unser Ziel bei Rentschler ist es, nachhaltig Nutzen zu stiften. Durch die stetige Weiterentwicklung unserer Kenntnisse in der Entwicklung und Produktion lebenswichtiger Biopharmazeutika tragen wir dazu bei, die Gesundheit und Lebensqualität von schwerkranken Menschen zu verbessern. Pioniergeist, Innovation und die Kraft der Wissenschaft haben dafür seit jeher eine zentrale Rolle gespielt. Dr. Schetter kann ausgezeichnete Erfolge in der wissenschaftlichen und strategischen Unternehmensentwicklung vorweisen. Er ergänzt unser Managementteam mit seiner Qualifikation wie auch seiner Persönlichkeit in idealer Weise."