DZ BANK stuft Airbus auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 92 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Jüngste Bestellungen, ein starkes zweites Quartal und die überarbeitete Kostenstruktur stimmten ihn positiver für den Flugzeugbauer, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund der vorangeschrittenen Bewertung und den schon erhöhten Markterwartungen bleibe es aber bei seinem neutralen Votum zur Aktie./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 09:12 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.