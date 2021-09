DGAP-News: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Fonterelli mit erfreulichem Start ins neue Geschäftsjahr, Kapitalerhöhung beginnt am 27. September 2021 20.09.2021 / 13:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München - 20.09.2021

Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A1TNUU5) setzt ihre gute Unternehmensentwicklung auch zu Beginn des neuen Geschäftsjahres fort und ist dynamisch in das am 1. Juli beginnende neue Geschäftsjahr gestartet. Vor allem der Handel mit Kunst und Wein floriert.



Der Kunsthandel war in den letzten Wochen geprägt durch eine hohe Nachfrage nach Kunstdrucken von Alex Katz. Mit "Ada in Spain" ist nunmehr der zweite Druck nach "Purple Hat (ADA)" komplett ausverkauft. Fonterelli hat sich auf Kunstdrucke mit hohem Sammlerwert und limitierter Auflage spezialisiert.

In den weiteren Geschäftsbereichen konnten vielversprechende Investitionen getätigt werden. So wird der Bereich Buy & Build durch eine neue Holdinggesellschaft für Prüflabore ergänzt. Die Holding beabsichtigt in dem stark wachsenden Markt den mehrheitlichen Erwerb von Laboren in den Sektoren Umwelt, Lebensmittel und Pharmaanalytik in Zentraleuropa. Fonterelli hat in dieser Branche bereits eine hohe Expertise und konnte im Geschäftsjahr 2017/18 bereits einen erfolgreichen Exit erzielen. Im Bereich Pre-IPO gelang ein Engagement bei Zizoo, einer führenden und schnell wachsenden Buchungsplattform für Boote und Yachten.

Kapitalerhöhung



Um die Unternehmensentwicklung der Fonterelli zu beschleunigen, hat die Geschäftsführung der Hauptversammlung vorgeschlagen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Diese, von der Hauptversammlung am 23. Juni 2021 beschlossene Kapitalerhöhung, erfolgt im Verhältnis 1:1 und im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechtsangebots. Aktionäre können bis zu 835.475 junge Aktien, die zur Hälfte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (30.6.) dividendenberechtigt sind, während der Bezugsfrist vom 27. September 2021 bis 18. Oktober 2021 beziehen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt EUR 3,00.