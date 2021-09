Monoklonaler Antikörper von Celltrion gegen COVID-19, Regdanvimab (CT-P59), erhält als erste Behandlungsoption für COVID-19 vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) die Zulassung

Wie die Celltrion Group mitteilte, hat das koreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) das Medikament Regdanvimab (CT-P59), einen monoklonalen Antikörper zur Behandlung von COVID-19, für die erweiterte Anwendung bei älteren Patienten ab 50 Jahren bzw. mit mindestens einer Vorerkrankung (Patienten mit Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischer Lungenerkrankung, Diabetes, chronischer Nierenerkrankung, chronischer Lebererkrankung und Patienten, die immunsuppressive Medikamente einnehmen) und leichten COVID-19-Symptomen sowie bei erwachsenen Patienten mit mittelschweren COVID-19-Symptomen zugelassen. Damit erhielt erstmalig ein monoklonaler Antikörper gegen COVID-19 vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) eine vollständige Zulassung für die Behandlung von COVID-19-Patienten.

Im Februar erteilte das koreanische MFDS eine bedingte Marktzulassung für die Notfallbehandlung mit Regdanvimab (CT-P59) und genehmigte die Anwendung von CT-P59 bei erwachsenen Patienten ab einem Alter von 60 Jahren bzw. mit mindestens einer Vorerkrankung (Herz-Kreislauf-Erkrankung, chronische Atemwegserkrankung, Diabetes, Bluthochdruck) mit leichten COVID-19-Symptomen sowie bei erwachsenen Patienten mit mittelschweren COVID-19-Symptomen.

Die Verabreichungszeit für die empfohlene Dosis von Regdanvimab (CT-P59), bei der es sich um eine einmalige intravenöse (IV) Infusion von 40 mg/kg handelt, wurde von 90 auf 60 Minuten verkürzt.

An der weltweiten klinischen Phase-III-Studie von Celltrion nahmen erfolgreich mehr als 1.315 Personen teil. In dieser Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Regdanvimab (CT-P59) in 13 Ländern untersucht, darunter in den USA, in Spanien und Rumänien. Die Daten zeigten, dass Regdanvimab (CT-P59) das Risiko einer COVID-19-bedingten Krankenhauseinweisung bzw. das Sterberisiko signifikant reduzierte: um 72 % bei Patienten mit hohem Risiko einer starken Verschlechterung ihrer COVID-19-Erkrankung bzw. um 70 % bei allen Patienten. Darüber hinaus zeigten präklinische Daten für Regdanvimab (CT-P59) eine starke neutralisierende Wirkung gegen die Delta-Variante (B.1.617.2, zuerst in Indien nachgewiesen). Die Ergebnisse zeigen eine Überlebensrate von 100 %, wobei das Virus bei allen Tieren, die mit einer therapeutischen Dosis von CT-P59 behandelt wurden, eliminiert wurde.