DeFi Technologies meldet Notierung von börsengehandelten Produkten an Börse Frankfurt über Tochtergesellschaft Valour

- Der Handel mit Bitcoin Zero und Ethereum Zero wird am Freitag, dem 1. Oktober 2021, an der Börse Frankfurt Zertifikate AG beginnen, wobei Cardano ETP, Polkadot ETP und Solana ETP folgen werden.

- Börsengehandelte Produkte werden an der Börse Frankfurt notieren. Die Börse Frankfurt ist gemessen an der Marktkapitalisierung die zwölftgrößte Börse der Welt und die größte der sieben regionalen Börsen in Deutschland.

Toronto (Ontario), 20. September 2021 – Valour Inc. („Valour“), eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF) („DeFi Technologies“ oder das „Unternehmen“) und der Ausgeber von Investmentprodukten mit Schwerpunktlegung auf digitale Aktiva, hat die bevorstehende Notierung seiner börsengehandelten Produkte an der Börse Frankfurt Zertifikate AG bekannt gegeben.

Der Handel mit Bitcoin Zero und Ethereum Zero an der Börse Frankfurt soll am Freitag, dem 1. Oktober 2021, beginnen. Valour Cardano ETP, Polkadot ETP und Solana ETP werden kurz darauf folgen.

Russell Starr, Executive Chairman von DeFi Technologies, sagte: „Die Notierung in Deutschland ist ein bedeutsamer Meilenstein für DeFi und alle seine Aktionäre. Wir rechnen mit einem beträchtlichen Wachstum unserer verwalteten Aktiva, zumal unsere Produkte weltweit an Anerkennung gewinnen. Das Team von Valour hat bei der Entwicklung dieser revolutionären Produkte hervorragende Arbeit geleistet.“

Die Börse Frankfurt befindet sich in Frankfurt in Deutschland und wird von der Deutschen Börse AG und der Börse Frankfurt Zertifikate AG betrieben. Die Börse Frankfurt ist gemessen an der Marktkapitalisierung die zwölftgrößte Börse der Welt und die größte der sieben regionalen Börsen in Deutschland, wobei 90 % ihres Umsatzes in Deutschland generiert werden.

Bitcoin Zero und Ethereum Zero folgen dem Kurs von BTC und ETH genau, ohne Verwaltungsgebühren zu verrechnen, wodurch Investitionen in die bekanntesten digitalen Aktiva der Welt einfacher, sicherer und kostengünstiger sind als alle anderen Optionen.

Per 7. September 2021 hat Valour die Marke von verwalteten Aktiva im Wert von über 208 Millionen US$ übertroffen, die an der Nordic Growth Market Stock Exchange (der „NGM“) gehandelt werden. Dieser Erfolg verdeutlicht die außergewöhnlichen ersten acht Monate des Jahres 2021, in denen die verwalteten Aktiva seit Anfang 2021 um über 1.400 % gewachsen sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Wachstum der verwalteten Aktiva mit den Notierungen an der gemessen an der Marktkapitalisierung wesentlich größeren Börse Frankfurt deutlich höher sein wird.