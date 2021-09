Mindset Pharma gibt weitere präklinische Ergebnisse bekannt, die seinem 5-MeO-DMT-inspirierten Arzneimittelkandidaten MSP-4018 ein ausgeprägtes Wirksamkeits- und verbessertes Sicherheitsprofil bescheinigen

Toronto, Ontario--20. September 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute bekannt gegeben, dass präklinische ‚Proof-of-Concept‘-Daten zu seinem klinischen Kandidaten MSP-4018 im Vergleich zu 5-MeO-DMT eine ausgeprägte Wirksamkeit und ein verbessertes Sicherheitsprofil als psychedelisches Medikament der nächsten Generation belegen.

„In Anbetracht der überzeugenden präklinischen Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten zu MSP-4018 in Verbindung mit unserem beschleunigten Herstellungsverfahren sind wir der Meinung, dass unser klinischer Kandidat der Wirkstoffgruppe 4 in puncto Sicherheit und Skalierbarkeit möglicherweise eine bessere therapeutische Alternative zum Kandidaten 5-MeO-DMT der ersten Generation darstellt. Wir sind überzeugt, dass wir dank der vorliegenden präklinischen Daten diesen neuartigen Wirkstoff rasch in die klinische Erprobung am Menschen bringen können“, sagt James Lanthier, CEO von Mindset.

„Die aktuellen präklinischen ‚Proof-of-Concept‘-Daten zeigen, dass zusätzlich zur ausgeprägten Wirksamkeit bei MSP-4018 in einer Reihe unterschiedlicher Dosierungen weder die lokomotorische Aktivität noch das Aufzuchtverhalten abnehmen, während bei 5-MeO-DMT diesbezüglich eine starke Abnahme zu beobachten ist. Damit ergibt sich für MSP-4018 ein bemerkenswert besseres Sicherheitsprofil. Darüber hinaus sind weitere Hinweise auf eine psychedelische Aktivität zu erkennen, die sich im substanzbedingten Kopfzucken der Mäuse widerspiegelt“, meint Joseph Araujo, Chief Scientific Officer von Mindset, abschließend.

Bei Mindsets Wirkstoffen der Wirkstoffgruppe 4 handelt es sich um DMT- und 5-MeO-DMT-inspirierte neuartige Arzneimittelkandidaten, die sich wegen ihrer breiten pharmakologischen Diversität für den Einsatz in der klinischen Praxis eignen. Das Unternehmen hat mit seinen zum Patent angemeldeten neuartigen Wirkstoffen umfangreiche Spezialuntersuchungen in vitro und in vivo durchgeführt, um die optimalen psychedelischen Arzneimittelkandidaten für den weiteren Einsatz im Rahmen von klinischen Humanstudien auszuwählen.