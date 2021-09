Relay Medical: Ist die Aktie jetzt ein Buy? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.09.2021, 13:32 | 10 | 0 20.09.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Am heutigen Tage kann Relay Medical massiv zulegen. So wird der Kurs aktuell rund einundzwanzig Prozent nach vorne geschoben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 0,20 EUR. Schaltet Relay Medical dadurch in den Hausse-Modus? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Relay Medical-Analyse einfach hier klicken. Mit dem Anstieg auf 0,20 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Das bisherige Hoch lag bei 0,18 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus. Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Danach notiert Relay Medical in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 0,23 EUR. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Relay Medical heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise. Fazit: Relay Medical kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer