Baerbock erfindet Schock-Daten zu Meeresspiegelanstieg Autor: Tichys Einblick | 20.09.2021, 13:33 | 24 | 0 | 0 20.09.2021, 13:33 | In dem „Triell“ am Sonntag griff die grüne Kandidatin Annalena Baerbock in der Klima-Frage an einem Punkt ihre Konkurrenten Armin Laschet von der Union und Olaf Scholz von der SPD gleichermaßen an: Beide würden zu wenig gegen die Klimaerwärmung tun und für „weiter so“ stehen. Ihren Vorwurf illustrierte sie mit dem schon sprachlich etwas konfusen Der Beitrag Baerbock erfindet Schock-Daten zu Meeresspiegelanstieg erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Alexander Wendt.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer