Lufthansa mit echtem Meilenstein. War das jetzt die Wende?

Der 20. September hat gute Chancen als ein Wendepunkt in die Geschichte der Lufthansa einzugehen. Denn das Unternehmen hat eine massive Kapitalerhöhung angekündigt, um die Staatshilfen während der Corona-Krise zurückzuzahlen. An der Börse wird jedenfalls bereits gejubelt. Nachdem die Aktie vorbörslich über fünf Prozent hinten lag, ging es anschließend rasant nach oben. Mittlerweile ist die Lufthansa einer der wenigen Titel, die heute Kursgewinne verzeichnen.

Nachdem die Lufthansa in den vergangenen Monaten einen Kredit der KfW über eine Milliarde bereits zurückgezahlt hat, sollen nun weitere 2,5 Milliarden Euro an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zurückgezahlt werden. Dafür bietet die Lufthansa allen Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 1:1 neue Lufthansa-Aktien an. Der Ausgabepreis für diese neuen Aktien soll bei 3,58 Euro liegen.

Fazit: Trotz der Ankündigung einer Kapitalerhöhung, die normalerweise zu fallenden Kursen führt, kann die Lufthansa-Aktie heute zulegen. Schafft die Lufthansa damit die langfristige Trendwende? Der Anfang könnte heute bereits erfolgt sein.

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

