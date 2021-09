Im aktuell nervösen Marktumfeld rauscht die Varta Aktie heute erneut nach unten. Aktuell beläuft sich das Minus für den TecDAX-Wert auf fast 5 Prozent, Vartas Aktienkurs liegt bei 113,75 Euro ganze 70 Cent über dem bisherigen Tagestief. Schon in den Tagen zuvor war der Titel klar unter Druck geraten. Zum Vergleich: Am 10. August gab es noch 165,90 Euro für Vartas Aktien, am 24. August immerhin noch 137,50 Euro.Jüngste ...