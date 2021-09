Österreichisches Genetik-IT-Unternehmen Platomics sichert sich 14 Millionen Euro Series A-Investment.

Wien (ots) - Platomics vermarktet ein Software-Ökosystem für Gentests, das die

Einhaltung der kommenden EU-IVDR-Vorschriften sicherstellt.



Gentests werden immer mehr vom Labortisch zu einem integralen Bestandteil der

modernen Medizin, und die Regulierungsbehörden holen auf. In Europa treten die

neuen IVDR-Vorschriften 2022 in Kraft. Das bedeutet für Hunderte von Laboren,

die bisher eigene Tests entwickelt und durchgeführt haben, dass sie entweder die

neuen Qualitätsvorschriften einhalten oder das genetische Testen aufgeben. Die

neuen Vorschriften erfordern die Erhebung von Qualitätsdaten nicht nur vom Labor

selbst, sondern auch von den Lieferanten des Labors und den Anwendern der Tests

zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen.



Die Platomics GmbH mit Sitz in Wien hat das Ziel diese betroffenen Labore mit

Digitalisierung, Automatisierung und regulatorischer Konformität zu

unterstützen.







Qualitätsprozesse zur Erstellung, Durchführung und Auswertung von genetischen

Tests für das Labor, den beauftragenden Arzt, sowie die Reagenzien-Hersteller

verbindet. Dieser bisher personalintensive Prozess wird somit durch

Automatisierung vereinfacht und beschleunigt. Das Unternehmen hat bereits

Vereinbarungen mit führenden Laboren in Europa geschlossen.



Albert Kriegner, CEO, der das Unternehmen als Spin-off des Austrian Institute of

Technology gegründet hat, erklärt: "Während wir uns derzeit auf die

Kommerzialisierung der Software-Plattform in Europa konzentrieren, zeigt unsere

Partnerschaft mit führenden internationalen Reagenzien-Herstellern und die

jüngste Finanzierung, an der der renommierte MedTech-Investor GreyBird Ventures

beteiligt ist, dass wir als ein Unternehmen wahrgenommen werden, das global

agieren kann. Personalisierte Medizin erfordert genetische Tests und das

erfordert zunehmend die Einhaltung hoch regulierter Qualitätsstandards. Wir sind

einzigartig in unserer Fähigkeit, dies für Gentest-Labore zu automatisieren und

sicherzustellen, dass sie wissenschaftlich zuverlässige Testergebnisse für

Patienten liefern können."



