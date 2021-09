Berlin (ots) -



- Führende Innovationsmanager, Geschäftsführer, Eigentümer und

Entscheidungsträger aus Konzernen, Mittelstand und Familienunternehmen haben

sich auf der BOLD-Konferenz für mehr Zusammenarbeit und Synergien

ausgesprochen, um die Innovationskraft Deutschlands zu steigern.



- Die BOLD-Konferenz des Corporate-Venture-Builders Bridgemaker hat am 16.

September stattgefunden, um die Chancen von Geschäftsmodellinnovation und

Corporate Venture Building zu beleuchten.





- "Deutschland ist im Umbruch. Wir sehen aktuell mehr denn je, wie wichtig esist, Innovation voranzutreiben. Die Konferenz hat klar gezeigt, wir brauchenden Mut, um unseren Wirtschaftsstandort fit für die nächsten Generationen zumachen", so Henrike Luszick, Gründerin und Geschäftsführerin von Bridgemaker.Auf der BOLD-Konferenz des Corporate Venture Builders Bridgemaker haben sichGeschäftsführer, Eigentümer und Entscheidungsträger aus Konzernen, Mittelstandund Familienunternehmen für mehr Kooperationen ausgesprochen. In zahlreichenVorträgen und Diskussionen plädierten sie für mehr Innovationswille und für dieEntwicklung neuer Geschäftsmodelle."Wir stehen vor fundamentalen gesellschaftlichen Herausforderungen und Chancen.Neue Mobilität, höherer Fokus auf Klima und die Digitalisierung sind Themen, dielängst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Auch Unternehmen müssenhier reagieren", sagte Constantin Schwaab, CEO von Wirelane, einem der führendenPlattformanbieter im Bereich E-Mobilität. Schwaab betonte in seinem Vortrag diedisruptive Wirkung neuer Technologien.Ähnlich äußerte sich Ralf Bender, Geschäftsführer des Versicherungsmaklers undFinanzdienstleister SÜDVERS: "Die Corona-Krise hat in vielen Bereichenschonungslos die Schwächen von Geschäftsmodellen aufgezeigt. Wir müssen jetztRichtung Zukunft steuern. Das ist kein Nice-to-have - sondern ein dringenderFaktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben."Vor einer überzogenen Sorge vor der starken internationalen Konkurrenz warnteauch Martin Fleischer, Head of New Business Models des KonzernsVersicherungskammer: "Wir müssen keine Angst vor Google, Amazon und Co. haben,wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Ökosysteme und Plattformen sind nichtsanderes als digitale Mittelaltermärkte mit Produzenten, Kunden und Markgrafen.Mit einer klaren Ausrichtung können alle Teilnehmer profitieren. Hierfür wird esjedoch nicht ausreichen, die eigene Wertschöpfungskette nur zuelektronifizieren." sagt Fleischer, der beim digitalen Versicherer BavariaDirektzugleich im Vorstand ist. "Die digitale Transformation und das neue