Globaler Powersports-Marktführer entscheidet sich für TrackX als unternehmensweite Lösung für Verwaltung von Fahrzeugbestand

- Integration in mehrere Betriebssysteme

- Fahrzeuge werden über GPS geortet

- Einsparungen bei Logistik und Effizienz bei Lieferung

Denver, 20. September 2021 – TrackX Holdings Inc. (TSX-V: TKX, OTC: TKXHF, FWB: 3TH) („TrackX“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Ende-zu-Ende-Lösungen für die Echtzeit-Ortung von Aktiva, meldete heute, dass Polaris Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Powersports, die Technologieplattform des Unternehmens als Registrierungssystem für seinen Firmenfahrzeugbestand ausgewählt hat. Diese Bekanntgabe stellt eine beträchtliche Erweiterung der langjährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen dar und verdeutlicht die Kapitalrendite, die TrackX, eine vollständig integrierte Hardware- und Cloud-basierte Lieferkettenplattform, für Polaris bietet.

Im Rahmen dieser Erweiterung wird TrackX zur Quelle für die Registrierung des Fahrzeugbestands, indem es in mehrere Systeme und unterschiedliche GPS-Ortungssysteme integriert wird. Die Analysesoftware TrackX Control Tower wird nun in das zentrale Datenlager von Polaris integriert werden, wodurch Hunderte von Polaris-Mitarbeitern jeden Tag Transparenz und Entscheidungsunterstützung erhalten werden.

Ein Branchenführer wie Polaris ist darauf angewiesen, Fahrzeuge rasch und so kosteneffizient wie möglich zu orten und an die Kunden zu liefern. Durch die Nutzung der Lösung von TrackX und die GPS-Ortung eines jedes Fahrzeugs erhält Polaris eine Echtzeit-Transparenz hinsichtlich jedes Fahrzeugs in seinem Bestand. Die Lösung von TrackX bietet Polaris eine zentrale Quelle für Informationen über den Fahrzeugbestand und die erforderlichen Werkzeuge, um Lieferzeiten zu verkürzen, Verluste zu minimieren und Logistikkosten einzusparen.