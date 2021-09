AmmPower unternimmt den nächsten Schritt zum Bau einer Hafen-Infrastruktur und beauftragt einen industrieführenden Veteran mit dem Bau von Ammoniakanlagen

20. September 2021

Vancouver, BC – AmmPower Corp. (CSE: AMMP) (OTCQB: AMMPF) (FWB: 601A) (das "Unternehmen" oder "AmmPower") freut sich, die Ernennung von Venkat Pattabathula zum Director – Ammonia Production Processes bekanntzugeben. Herr Pattabathula besitzt mehr als 35 Jahre Erfahrung im Industriebereich Stickstoffherstellung in verschiedenen Teilen der Welt, wie z. B. Asien, Nordamerika und Australien. Er hat extensive Erfahrung in Prozessgestaltung, Entwicklung und Betrieb von weltweiten Ammoniak-/Urea-Projekten.

Herr Pattabathula war maßgeblich an vielen großen Ammoniakanlagen-Projekten, von Konzeption bis zu Inbetriebnahme beteiligt, einschließlich:

Dyno Nobel, Waggaman, Louisiana (2 . 500 metrische Tonnen pro Tag ) Incitec Pivot, Moranbah, QLD, Australi en (500 metrische Tonnen pro Tag ) SABIC, Al-Jubail, Saudi-Arabien (1 . 700 metrische Tonnen pro Tag ) und KRIBHCO, Hazara Indi en ( zwei – 1 . 500 metrische Tonnen pro Tag pro Einheit ).

Bei jedem Projekt spielte Herr Pattabathula eine wichtige Rolle beim Bau der Ammoniakanlagen, von Machbarkeitsstudie, technologischer Bewertung, Prozessgestaltung, HAZID/HAZOP (PHA)-Studien, Vor-Inbetriebnahme und Inbetriebnahme bis hin zu Rechenschaftspflicht und Leistungsgarantien.

Mr. Pattabathula veröffentlichte mehr als 130 Abhandlungen zur Verfahrenssicherheit von Ammoniak und Urea, Störfällen in Produktionsanlagen und technologischen Entwicklungen und ist als Google Scholar anerkannt.

Gary Benninger, CEO von AmmPower, äußert: "Wir freuen uns sehr, Venkat in unserem Team willkommen zu heißen. Seine reichhaltige Erfahrung mit großen Projekten wird für AmmPower in seinem Bemühen, eine grünere Welt zu schaffen, unschätzbar sein".

Herr Pattabathula kommentiert: "Nachdem ich in meiner beruflichen Laufbahn viele große Ammoniakanlagen gebaut habe, bin ich jetzt begeistert, mein Wissen an AmmPower weiterzugeben und an der Schaffung einer grünen Welt mitzuwirken. Ammoniak trug traditionell erheblich zur Entstehung von CO2 bei, und die Chance, zusammen mit AmmPower sauberes Ammoniak für Düngemittel, zum Betrieb von Schiffen und zur Schaffung grünen Wasserstoffs zu produzieren, ist ein riesiger Schritt vorwärts in meiner Laufbahn. Ich freue mich auf meine Rolle als Director – Ammonia Production Processes mit diesem unglaublichen Unternehmen".