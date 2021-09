Nico Rosberg schließt Partnerschaft mit Social Business Treedom / "Gemeinsam den Impact schaffen, der Mensch & Umwelt hilft" (FOTO)

München, Florenz (ots) - Das Social Business Treedom und der

Formel-1-Weltmeister, Nachhaltigkeitsunternehmer und Investor Nico Rosberg

setzen sich gemeinsam für nachhaltige - da regional wirksame -

Baumpflanzungsprojekte ein. Im Rahmen dieser Partnerschaft engagiert sich

Rosberg zudem als Investor bei dem italienischen Unternehmen, das seit 2014 als

B-Corp-Cooperation zertifiziert ist und erst vor wenigen Wochen mit dem "United

Nations Best Small Business Award" ausgezeichnet wurde.



Die Partnerschaft von Treedom und Rosberg beginnt offiziell mit einer

gemeinsamen Online-Talkrunde mit dem Thema "How to have true impact in the face

of global warming: Planting trees the right way. A conversation with Martina

Fondi, Federico Garcea and Nico Rosberg on the different levels of

sustainability and facilitating companies, people and positive change" am 21.

September 2021 um 12.30 Uhr (CET, Livestream:

http://www.linkedin.com/company/treedom/ ).









Im Livetalk tauscht sich Nico Rosberg als Unternehmer & Investor mit Fokus auf

Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit Martina Fondi, Head of Agroforestry Treedom,

und Federico Garcea, Gründer & CEO Treedom, über die Herausforderungen rund um

Baumpflanzungen und nachhaltig angelegte Projekte aus - und die Experten

beleuchten, worauf es ankommt, um als Unternehmen mit den richtigen Partnern

wirklich eine Veränderung durch Engagement zu bewirken.



Die Partnerschaft umfasst zudem ein Investment Nico Rosbergs am Unternehmen

Treedom. Rosberg engagiert sich zusammen mit weiteren Investoren (u.a. Giorgio

Chiellini, Kapitän der italienischen Fußball-Nationalmannschaft) im Rahmen einer

vor Kurzem abgeschlossenen Investmentrunde bei Treedom, die in stetigem Wachstum

ihre digitale Plattform in ganz Europa weiter ausbauen.



"Diese Social-Business-Idee kombiniert mit der absoluten Transparenz überzeugt

mich"



"Der Ansatz von Treedom hat mich von Anfang an überzeugt, denn auch ich bin der

Meinung, dass man Menschen vor Ort in ihrem Lebensumfeld Möglichkeiten bieten

muss, um mit Nachhaltigkeit, mit etwas, das sie für die Umwelt tun, ein

Auskommen zu haben. Nur so kann im wahrsten Sinne des Wortes etwas wachsen und

mit jedem Jahr mehr Veränderung zugunsten der Umwelt und auch wiederum der

Menschen bringen. Diese Social-Business-Idee kombiniert mit der absoluten

Transparenz, die ich sowohl als virtuell Baumpflanzender auf meinem Treedom

Baumprofil erhalte, aber auch das Unternehmen, das im großen Stile weltweit

Projekte fördert, überzeugt mich. Gemeinsam wollen wir nun einen weiteren Impact

schaffen, der Mensch und Umwelt hilft", so Nico Rosberg.



"Wir freuen uns auf alles, was wir als Partner nun gemeinsam auf die Beine

stellen werden"



"Als vor einigen Monaten Nico Rosberg und sein Team mit uns Kontakt aufgenommen

haben, war bei uns die Freude groß. Natürlich kennen wir ihn als Sportidol, aber

vor allem beeindruckt uns sein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und seine klugen

Entscheidungen bei Investments, bei denen er Unternehmertum und seine weltweite

Reichweite perfekt für die guten Sachen vereint: Aufmerksamkeit für und Wachstum

von Projekten rund um das, was Menschen brauchen, um in ihrer Heimat gut leben

zu können, ein Auskommen zu haben, und für eine Umwelt, die nicht weiter

zerstört wird. Als wir uns in Berlin getroffen haben, um uns die Hand auf die

Partnerschaft zu geben, habe ich zu Nico gesagt: 'Stell dir vor, welchen Impact

wir erreichen könnten, wenn jeder Europäer oder jedes Unternehmen auch nur

einmal im Jahr ein physisches Geschenk mit einem Baum ersetzt.' Das ist unsere

gemeinsame Vision, mit vielen kleinen Taten Großes zu schaffen", so Federico

Garcea.



Nach dem ersten gemeinsamen virtuellen Live-Auftritt als Partner am 21.

September 2021 werden Treedom und Nico Rosberg weitere mediale Kooperationen im

virtuellen und - soweit es die Corona-Pandemie zulässt - auch im realen Rahmen,

vor Ort in den Projektländern, in den kommenden Monaten veranstalten.



