Defence Therapeutics meldet den erfolgreichen Verlauf von Entwicklung und Tests einer neuartigen intranasalen COVID-19-Impfstoffformulierung an Tieren

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 20. September 2021 – Defence Therapeutics Inc. („Defence" oder das „Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das an therapeutischen Verfahren zur Krebsbekämpfung sowie an Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten arbeitet, freut sich, die Entwicklung eines „nicht-injizierbaren" COVID-Impfstoffs der zweiten Generation, AccuVAC-IN002, zur intranasalen Verabreichung bekanntzugeben. Die Impfung gegen SARS2-COVID war anfänglich sehr wirksam bei der Verlangsamung der Verbreitung des Virus rund um den Globus. Jedoch stellt das Auftreten von neuen und ansteckenderen Stämmen aus zwei Hauptgründen eine Herausforderung für die derzeit eingesetzten Impfstoffe dar. Erstens können die entdeckten Mutation den erzeugten humoralen Immunantworten entkommen. Zweitens stellten die Forscher fest, dass mit dem Delta-Stamm infizierte Personen eine Viruslast in ihrer Nasenhöhle aufweisen, die im Vergleich mit der ursprünglichen Version des Coronavirus 1260-mal höher ist. Der letzte Punkt ist extrem wichtig, da die aktuellen Impfstrategien keinen Schutz vor dieser Übertragung des Virus über die Luft zu den Schleimhautarealen bieten, die den ersten Infektionsort bilden. Dies bedeutet, dass geimpfte Personen dennoch infiziert werden und möglicherweise lebensbedrohende Symptome entwickeln können. „Durch die neue AccuVAC-IN002-Formulierung von Defence sind wir in der Lage, sowohl IgA- als auch IgG-Antikörperreaktionen auf systemischer Ebene und an den Schleimhautarealen auszulösen. Dies hätte zur Folge, dass die Übertragung blockiert wird, und würde somit nicht nur die anfängliche Infektion stoppen, sondern auch eine fast 100-prozentige Blockade der Freisetzung der Viren (Shedding) gewährleisten", erklärte Herr Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. „Zusätzlich kann unsere neue AccuVAC-IN002-Formulierung weiterentwickelt werden, um als „universeller" Impfstoff zu fungieren, der 4-8 Stämme gleichzeitig bekämpfen kann, was einen wirksamen Schutz gegen alle bekannten Varianten und zukünftig auftretenden Stämme bieten würde", fügte er hinzu.







