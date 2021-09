Xigem Technologies erweitert sein Technologieportfolio und gibt strategische Investitionen in 'Last Mile'-Technologieanbieter Provider iDealer, Inc. bekannt

DGAP-News: XIGEM Technologies / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Toronto, ON, 20. September 2021 - Xigem Technologies Corporation ("Xigem" oder das "Unternehmen") (CSE:XIGM; OTCQB:XIGMF; FSE:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote-Wirtschaft, freut sich bekannt zu geben, dass er am 14. September 2021 eine Absichtserklärung (die "LOI") zum Erwerb von bis zu 22 % der Stammaktien von iDealer, Inc. ("iDealer"), einem Technologieanbieter für Transportmanagement für Autohändler und andere Flottenbetreiber, abgeschlossen hat. Die Bargeldtransaktion hat einen Wert von bis zu $874.896 (die "Transaktion"), zahlbar in drei Tranchen über einen Zeitraum von fünfzehn Monaten ab dem Tag des Abschlusses der Transaktion; die dritte Tranche unterliegt der Leistung von iDealer. Darüber hinaus wird das Unternehmen einen Vertreter in den iDealer Vorstand entsenden. Diese Investition wird es Xigem ermöglichen, seinen Anteil am Gewinn (oder Verlust) nach dem Datum des Inkrafttretens der Akquisition aus den Ergebnissen von iDealer zu erfassen.

iDealer ist ein SaaS-basiertes Transport-, Versand- und Routing-Management-System, das auf einer proprietären KI-Technologie (künstliche Intelligenz) basiert. In seiner derzeitigen Form automatisiert iDealer die Auslieferung, bietet optimales Routing und verwaltet Änderungen in Echtzeit für Autohändler und ihre diensthabenden Fahrer, wenn sie Kunden und Teile transportieren, ein geschäftskritischer "Last Mile"-Vorgang. iDealer rationalisiert den Betrieb der Fahrer im Unternehmen, senkt die Kosten pro Fahrt und die durchschnittliche Wartezeit der Kunden, beseitigt Fehler und verbessert die allgemeine Kundenzufriedenheit.

iDealer bietet drei Produkte an, um die Effizienz der Geschäfte der Händler zu steigern, darunter: Kostenloser Shuttle-Service, Parkservice und Ersatzteilmanagement. Die SaaS-Plattform von iDealer ist von den Autohändlern in Nordamerika und Australien gut aufgenommen worden und wurde bei Händlern aller großen Automobilmarken implementiert. Die von iDealer erhobenen Daten zeigen, dass diese Händler durchschnittliche eine 9-fache Rendite aus der Investition in die iDealer-Lösung erzielt haben. iDealer hat außerdem eine exklusive Integrationspartnerschaft mit Uber for Business, um: um Situationen hoher Nachfrage zu managen, Servicebereiche für iDealer-Benutzer zu erweitern, die durchschnittlichen Fahrkosten zu senken und den Betreibern zu ermöglichen, ihre eigene Flottengröße zu optimieren.