Prinz William gibt 15 Finalisten für das erste Jahr des mit 50 Millionen Pfund dotierten Earthshot-Preises bekannt

Prinz William sagte: „Vor über einem halben Jahrhundert vereinte das von Präsident Kennedy initiierte „Moonshot“-Programm Millionen von Menschen in dem Ziel, auf dem Mond zu landen. In Anlehnung daran soll der Earthshot-Preis zum kollektiven Handeln anregen und dazu unsere einzigartige Fähigkeit zur Innovation, Problemlösung und Reparatur unseres Planeten nutzen.

Es ist mir eine Ehre, die 15 ersten Finalisten für den Earthshot-Preis vorzustellen − Innovatoren, Führungspersönlichkeiten und Visionäre. Sie gehen unsere Umweltprobleme in diesem entscheidenden Jahrzehnt mit der erforderlichen Dringlichkeit an und werden uns alle mit ihrem Optimismus den Mut zur Bewältigung der größten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit geben.“

Der von Prinz William und der Royal Foundation im Oktober 2020 ins Leben gerufene Earthshot-Preis ist der renommierteste globale Umweltpreis der Geschichte. Wie der von US-Präsident John F. Kennedy vor fast 60 Jahren initiierte „Moonshot“ zielt der Earthshot-Preis darauf ab, eine beispiellose Innovations- und Führungswelle auszulösen, um unsere größten ökologischen Herausforderungen zu bewältigen. Der Earthshot-Preis wird in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr verliehen. Dabei werden insgesamt 50 Gewinner ermittelt.

Fünf dieser 15 Finalisten werden mit dem Earthshot-Preis ausgezeichnet und erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1 Million Pfund für die besten Lösungen für die fünf Earthshot-Ziele: Die Natur schützen und wiederherstellen, unsere Luft reinigen, unsere Ozeane wiederbeleben, eine abfallfreie Welt schaffen und unser Klima retten. Die Gewinner werden bei einer Preisverleihung am 17. Oktober im Londoner Alexandra Palace bekanntgegeben. Die Veranstaltung wird im Vereinigten Königreich auf BBC One und weltweit auf Discovery+ ausgestrahlt.

Die Finalisten für den Earthshot-Preis 2021 sind:

Die Natur schützen und wiederherstellen:

- Pole Pole Foundation, Demokratische Republik Kongo

Ein inspirierendes, gemeindegeführtes Schutzprojekt, um Gorillas und die lokalen Existenzgrundlagen zu schützen.

- Republik Costa Rica

Im Rahmen dieses zukunftsweisenden Projekts wird die Lokalbevölkerung für die Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme bezahlt. Dies hat zu einer Wiederbelebung des Regenwaldes geführt.