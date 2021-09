Poda nimmt am Global Tobacco and Nicotine Forum 2021 teil

Vancouver, BC, 20. September 2021 - Poda Lifestyle and Wellness Ltd. („Poda“ oder „Unternehmen“) (CSE: PODA, FSE: 99L, OTC: PODAF) freut sich bekannt geben zu können, dass sein CEO, Ryan Selby, sowie Nicholas Kadysh, Mitglied von Podas strategischem Beirat, am Global Tobacco and Nicotine Forum („GTNF“) teilnehmen werden, das vom 21. bis 23. September 2021 in London, England, stattfindet. Das GTNF ist das weltweit führende jährliche Forum für Diskussionen über die Zukunft der Tabak- und Nikotinindustrie. Seine Grundlage ist das Prinzip, dass wir durch den dynamischen Dialog und die erweiterten Perspektiven, die das Forum fördert, die Zukunft wirklich gemeinsam gestalten können.

Ryan Selby, CEO, kommentierte: „Die Teilnahme am GTNF ist eine spannende Gelegenheit für Poda, mit einigen der größten Namen der globalen Tabak- und Nikotinindustrie in Kontakt zu treten. Ich freue mich sehr, Poda auf dem diesjährigen Global Tobacco and Nicotine Forum vertreten zu dürfen.“

Das Unternehmen freut sich auch bekannt geben zú können, dass es Hybrid Financial Ltd. („Hybrid“) den Auftrag für Marketingdienstleistungen für das Unternehmen erteilt hat. Hybrid wurde engagiert, um die Markt- und Markenbekanntheit von Poda zu erhöhen und die Reichweite des Unternehmens innerhalb der Investorengemeinschaft zu vergrößern.

Hybrid hat sich verpflichtet, bei der Erbringung der Dienstleistungen alle geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“) einzuhalten.

Das Unternehmen erteilte Hybrid zunächst ein Mandat für einen Zeitraum von einem Jahr, beginnend am 15. September 2021 (die „erste Laufzeit“), das sich anschließend automatisch jeweils um Zeiträume von drei (3) Monaten verlängert, es sei denn, das Unternehmen kündigt den Vertrag gemäß seinen Bestimmungen. Hybrid erhält während der ersten Laufzeit ein monatliches Honorar in Höhe von 22.500 US$ zuzüglich Steuern.

Für das Board:

Ryan Selby

CEO, Director und Board-Chairman

Poda Lifestyle and Wellness Ltd.

gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): +1-833-TRY-PODA (879-7632)

Außerhalb Nordamerikas: +1-406-TRY-PODA (879-7632)

investors@podalifestyle.com

www.podalifestyle.com

ÜBER PODA LIFESTYLE