PWO schafft am mexikanischen Standort Voraussetzungen für weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums

- Grundsteinlegung für eine neue Logistikhalle

- Zusätzliche Kapazitäten für An- und Hochläufe neuer Serienproduktionen

- Ausbau der Reinigungskapazitäten für Metallkomponenten mit hochmoderner,

nachhaltiger Technologie

Grundsteinlegung für eine neue Logistikhalle am PWO-Standort Mexiko. Edgardo Román, CEO PWO de México, Carlo Lazzarini, CEO PWO AG, Günter Friedrich Multhaup, CFO PWO de México (v. l. n. r.)



Oberkirch, 20. September 2021 - Der mexikanische Standort der PWO AG steht vor einer neuen Phase hohen Wachstums. Um dies prozesssicher und effizient zu realisieren, wird eine neue Logistikhalle mit mehr als 1.200 Quadratmetern Fläche errichtet, zu der nun feierlich der Grundstein gelegt wurde. Die Inbetriebnahme soll im ersten Quartal 2022 erfolgen.

Unser mexikanischer Standort konnte sich trotz der Corona-Pandemie in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickeln. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Umsatz bereits wieder deutlich über dem Niveau des ersten Halbjahres 2019. Zugleich wurde in den letzten Jahren ein hohes Volumen an Neuaufträgen gewonnen - allein im ersten Halbjahr 2021 übertraf das Neugeschäft den gesamten Umsatz des Jahres 2020 und auch den des Vor-Corona-Jahres 2019 deutlich.

Mit der neuen Halle steigt die Logistikfläche am mexikanischen Standort um rund die Hälfte. Damit wird der künftige An- und Hochlauf der neuen Serienproduktionen abgesichert. Zugleich kann hierdurch der Materialfluss an dem heute schon hoch ausgelasteten Standort insgesamt deutlich verbessert werden, sodass auf diese Weise zusätzliche Flächen in den Produktionsbereichen gewonnen werden.