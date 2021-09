Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hallbergmoos (ots) - Echte Pionierarbeit im Dienste des Menschen: Die seitvergangenem Jahr aus dem Munich Airport Business Park (MABP) agierende PierisPharmaceuticals GmbH hat mit 14,2 Millionen Euro den ersten Förderbescheid imRahmen der 50 Millionen Euro starken Bayerischen Therapiestrategie für dieForschung und Entwicklung dringend benötigter Therapeutika gegen SARS-CoV-2erhalten. "Wir freuen uns sehr für die Pieris Pharmaceuticals GmbH und darüber,dass sich ein so bedeutender Vertreter der Biotech-Branche für Hallbergmoos alsidealen Standort für seine innovativen und vielfach preisgekrönten Forschungenim Bereich der Immunonkologie und der Atemwegserkrankungen entschieden hat",sagt Alexander Mademann von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos."Damit - und mit dem Zuzug des Präzisionsdiagnostik-Spezialisten Metabolon -wird der Munich Airport Business Park und insbesondere das Skygate zum wichtigenStandort in einer der innovativsten und dynamischsten Biotechnologie-Regionen inEuropa."Die Corona-Pandemie und damit eine der größten Herausforderungen im globalenGesundheitsbereich führt eindrucksvoll vor Augen: Medizinische Arbeit amMenschen und die Forschung zur Verbesserung und Gewährleistung seiner Gesundheitzählen nicht nur zu den absolut systemrelevanten sondern auch am stärkstenboomenden Bereichen in Wirtschaft und Gesellschaft. Das gilt insbesondere fürUnternehmen wie die ursprünglich in München gegründete Pieris PharmaceuticalsGmbH, die ihren Hauptsitz mittlerweile in den USA hat, den Schwerpunkt ihrerArbeit aber in das strategisch günstig gelegene Skygate des Munich AirportBusiness Parks (MABP) verlagert hat. "Unser Ziel ist es, durch sehrzielgerichtete innovative Biotherapeutika neue Behandlungsoptionen fürKrebspatienten zu schaffen", sagt Senior Vice President und Chief ScientificOfficer Hitto Kaufmann. "Basierend auf derselben Klasse von Molekülen entwickelnwir zudem inhalierbare Medikamente, um Menschen mit Atemwegserkrankungen zuhelfen."Ideale Strukturen und AnknüpfungspunkteSo stand der Entschluss fest, mit den über 100 Mitarbeitern in denSkygate-Gebäudekomplex des MABP umzuziehen. Ein Standort, der - so HittoKaufmann - "ideal ist für unsere vielen mannigfaltigen Interaktionen mit demMutterunternehmen in Boston, aber auch für unsere internationalenPartnerschaften. Nicht nur durch die Nähe zum Flughafen ergeben sich zusätzlicheMöglichkeiten für viele wichtige und persönliche Treffen. Darüber hinaus