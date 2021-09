Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SAP Jetzt schon zugreifen? Die Aktie der deutschen Vorzeige-Softwarefirma SAP (WKN: 716460) hat eine harte Woche hinter sich und korrigierte nun insgesamt gute 10% vom letzten Hoch bei 129€ je Aktie. Solltest Du jetzt schon kaufen? SAP mit Sitz in Walldorf in Baden-Württemberg ist Deutschlands Softwarekrösus – von Customer-Relationship-Management über Datenspeicherung und Geschäftsreisen bis zum Mitarbeitermanagement wird alles in […]