Alpha Variance Solutions erhält Zertifizierung vom Women's Business Enterprise National Council

„Die Gleichstellung (der Geschlechter) sollte in der heutigen Welt eigentlich kein Thema mehr sein. Leider sieht die Realität anders aus. Als Gründerin und Präsidentin eines Tech-Unternehmens habe erlebt, was es bedeutet, in einer von Männern dominierten Branche zu arbeiten. Als ein von Frauen geführtes Unternehmen ist die Zertifizierung daher ein wichtiger Schritt für uns, denn es ist unser Engagement und unsere Vision, von Frauen geführte Unternehmen und Initiativen zu fördern, zu stärken und unter die Arme zu greifen. Sie bietet uns die Chance, uns mit anderen Unternehmen zu vernetzen, die die gleichen Ambitionen und Ziele haben. Für mich ist dieses Zertifikat und die damit verbundene Anerkennung eine große Ehre, und wir hoffen, damit ein Signal an andere weibliche Führungskräfte zu senden." Yuanming Chu, Gründerin und Präsidentin von Alpha Variance Solutions.

NEW YORK, 20. September 2021 /PRNewswire/ -- Alpha Variance Solutions, ein Microsoft Gold Partner, der sich auf die Implementierung von Einzelhandels- und professionellen Dienstleistungen spezialisiert hat, ist stolz darauf, die US-Zertifizierung als Women's Business Enterprise durch die WBEC-Metro NY, einem regionalen Zertifizierungspartner des Women's Business Enterprise National Council (WBENC), bekannt zu geben.

Der von der WBEC-Metro NY implementierte WBENC-Zertifizierungsstandard ist ein sorgfältiger Prozess, zu dem eine eingehende Überprüfung des Geschäfts und eine Standortinspektion gehören. Der Zertifizierungsprozess soll bestätigen, dass das Unternehmen zu mindestens 51 % im Besitz einer oder mehrerer Frauen ist und von Frauen betrieben und geleitet wird.

Durch das Einbeziehen von Unternehmen im Besitz von Frauen zu ihren Lieferanten zeigen Unternehmen und Regierungsbehörden ihr Engagement für die Förderung der Vielfalt und die Weiterentwicklung ihrer Lieferanten-Diversitätsprogramme.

Um mehr über Alpha Variance Solutions zu erfahren, besuchen Sie bitte www.alphavsolutions.com

Informationen zu Alpha Variance Solutions:

Alpha Variance Solutions ist ein von Frauen geführtes Unternehmen mit Sitz in New York City. Es wurde 2015 gegründet, nachdem es ein Jahrzehnt lang erfolgreich Implementierungsdienste für Fortune-500-Kunden geleistet hatte Alpha Variance Solutions wurde ins Leben gerufen, um den häufigsten und einfachsten Bedarf in dieser Branche zu decken: einen Partner, der zuhört und Kunden durch einen gut geplanten und ausgeführten Implementierungspfad führen kann.

Informationen zu WBENC:

WBENC wurde 1997 gegründet und ist mit mehr als 17.000 zertifizierten Frauenunternehmen, 14 regionalen Partnerorganisationen in den USA und mehr als 350 Unternehmensmitgliedern USA-weit führend in der Geschäftsentwicklung von Frauen und der führende unabhängige Zertifizierer von Unternehmen, die von Frauen geleitet werden. Mehr als 1.000 Unternehmen, die Amerikas renommierteste Marken repräsentieren, sowie viele US-Bundesstaaten, Städte und andere Einrichtungen erkennen die WBENC-Zertifizierung an. Weitere Informationen finden Sie unter www.wbenc.org.