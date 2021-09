Aurubis AG: Nach Hochwasserschäden im Sommer: Schrittweise Wiederaufnahme der Produktion bei Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG

Stolberg/Hamburg, 20. September 2021 - Die Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG wird ab dem 1. November schrittweise ihre Produktion wieder aufnehmen. Die Fertigung im Werk des Tochterunternehmens der Aurubis AG wurde durch die Schäden infolge des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen stark betroffen, so dass am 16. Juli "Force Majeure" erklärt wurde. Das bedeutet, dass eine Belieferung von Kunden und eine Abnahme von Zulieferungen zunächst unmöglich war. Das Werk konnte damals rechtzeitig evakuiert werden. Mitarbeiter kamen nicht zu Schaden.

Nach umfangreichen Aufräum- und Reparaturarbeiten kann das Unternehmen nun eine Zeitplanung für die Wiederinbetriebnahme der Produktionsanlagen in Stolberg abgeben: Ab Anfang November wird es nach heutigem Stand möglich sein, mit der Fertigung von bestimmten Bandprodukten in einer eingeschränkten Produktionskapazität zu starten. Der Fertigungsstart für weitere Produktgruppen ist im Moment noch nicht abzusehen, da die Reparaturen erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen sein werden. Ab Mitte November sollen auch Teile der Drahtfertigung wieder in Produktion gehen. Für die wieder anlaufende Produktion gilt, dass die Aufträge nach existierender Auftragsbestätigung abgearbeitet werden. Sämtliche Sach- und Betriebsausfallschäden infolge des Unwetters sind vollständig durch den Versicherungsschutz gedeckt.

"Wir sind froh und erleichtert, dass wir - aufgrund des großen persönlichen und zupackenden Einsatzes aller Kolleginnen und Kollegen und externer Dienstleister vor Ort, aber auch durch die solidarische Hilfe der gesamten Aurubis-Gruppe - die Produktion so schnell wieder aufnehmen und unsere Kunden schrittweise wieder beliefern können", erklärt Udo Nöbel, Leiter des Segments FRP (Flat Rolled Products, Flachwalzprodukte), und betont: "Für die Geduld unserer Kunden in allen Segmenten möchten wir uns nochmals ganz ausdrücklich bedanken."