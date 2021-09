Mit energieeeffizienten Gebäuden gegen steigende Energiepreise rüsten

Berlin (ots) - Wer mit Gas seine Wohnung heizt, sieht sich mit immer weiter

steigenden Preisen konfrontiert. Der Gaspreis ist aktuell auf einem Allzeithoch,

nicht zuletzt verursacht durch die Ankündigungen aus Russland über eine

Verknappung der Lieferungen. Aber auch die Stromkosten sind zuletzt stark

gestiegen - ein Trend, der sich in Zukunft fortsetzen dürfte.



Effiziente Gebäude bieten Unabhängigkeit von Marktschwankungen





"Die deutsche Politik hat es bisher verpasst, sich von steigenden Energiepreisenunabhängig zu machen," so Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbandsenergieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG). "Gegen steigende Gas- undStromkosten gibt es nur ein Rezept: Die Wärme muss mit Hilfe einer modernen undenergieeffizienten Gebäudehülle in den Häusern bleiben. Nur auf diese Weise sindMieter und Eigentümer vor hohen Energiepreisen wirksam und nachhaltiggeschützt."Sanierungsquote zu niedrigDerzeit bewegen sich die Sanierungen auf einem zu niedrigen Niveau. DerGebäudebestand muss viel intensiver und vor allem besser in die Tiefemodernisiert werden. Denn: Der Gebäudesektor hat im Jahr 2020 als einzigerSektor seine Einsparziele verfehlt. Hinrichs betont: "Dreißig Prozent derWohngebäude in Deutschland verharren immer noch in den schlechtestenEnergieeffizienzklassen G und H. Hier müssen wir entschieden handeln. Das wirdauch eine der wichtigsten und dringendsten Aufgaben der nächsten Bundesregierungsein."Gute Gebäudehülle, warme Wohnung"Energieeffizienz ist die einzig wirksame Maßnahme gegen steigendeEnergiepreise. Wenn wir unsere Häuser nicht flächendeckend energieeffizientmodernisieren, wird Heizen im Winter zum Luxusgut. Nur mit einer effizientenHülle bleibt Wohnen bezahlbar und das Klima wird geschont", erklärt Jan PeterHinrichs abschließend.Pressekontakt:Bundeverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.Simone Jostsimone.jost@buveg.deT. 030 - 310 110 90Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/5024961OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle