Mit Merkel saß all die Jahre, spätestens nach ihrer Atomflucht von Fukushima 2011 (welche die FDP in der Koalition mitmachte), eine formal Schwarze als Galionsfigur, in einer schwarz-roten Koalition im Kanzlerstuhl, die den Grüngrad ihrer Regierung unter permanentem Mediendruck auf noch mehr Grün fortlaufend erhöhte, bis er so grün war, grüner ging nicht. An diesem

Der Beitrag Welchen Unterschied macht es, grünrot mit einem Roten oder Schwarzen als Galionsfigur regiert zu werden? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Fritz Goergen.