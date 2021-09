Die massiven Probleme des chinesischen Immobiliengiganten China Evergrande (WKN: A2APDK) halten die Börsen in Atem. Nach ersten Rettungspaketen durch die chinesische Notenbank PBoC gab es einen kurzfristigen Kurssprung der Aktie, der inzwischen jedoch schon wieder Geschichte ist. Denn dieses erste Rettungspaket war viel zu klein.Bei China Evergrande, vormals Hengda Group, handelt es sich um den – gemessen am Umsatz – zweitgrößten chinesischen Immobilienkonzern. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Shenzhen in der Provinz Guangdong. Die Gesellschaft entwickelt und verkauft in erster Linie Wohnungen an Menschen mit einem mittleren oder höheren Einkommen.