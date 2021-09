Bei Ballard Power Systems brennt jetzt der Baum!

Ballard Power Systems-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Denn die Aktie stürzt mit einem Minus von rund drei Prozent regelrecht ab. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 13,07 EUR. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Ballard Power Systems marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund vier Prozent würde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 12,60 EUR in den Weg. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Anleger, die von Ballard Power Systems überzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal günstig einzusteigen. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Wer bei der ganzen Sache ohnehin eher Fragezeichen im Kopf hat, für den ist der heutige Tag vermutlich Wasser auf die Mühlen.

