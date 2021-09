12 teure Fehler in der Steuererklärung (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Ja, die Steuererklärung für 2020 ist aufgrund etlicher

Corona-Sonderregeln für viele komplexer als sonst - und gleichzeitig machen

unzählige Steuerzahler immer wieder dieselben folgenschweren Fehler und

verlieren dadurch Geld. Immerhin muss die Einkommensteuererklärung erst Ende

Oktober beim Finanzamt sein, denn die Bundesregierung hat die Abgabefrist

verlängert. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) zeigt zwölf teure

Steuerfehler.



Steuerfehler Nummer 1: Nachweise verschlampen





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Die Rechnung für den Handwerker, der Nachweis über die Zahn-OP, die Quittungenzu den Fachbüchern, das Fahrtenbuch für den Dienstwagen: Wer im Laufe des Jahreskeine Nachweise und Belege für seine Ausgaben sammelt, der wird die Kostenschwerlich absetzen können. Denn ohne entsprechende Belege fehlen die exaktenabsetzbaren Beträge sowie die erforderlichen Nachweise für das Finanzamt, fallsdas Finanzamt nachfragen sollte.Der einfachste Weg aus dem Chaos: Sammeln Sie alle Quittungen und Belege übersJahr in einem Ordner oder noch einfacher in einem Schuhkarton. Sitzen Sie anIhrer Steuererklärung, können Sie die Nachweise sortieren und den richtigenAusgaben zuordnen - nämlich Werbungskosten, Sonderausgaben oderaußergewöhnlichen Belastungen - und dann an der richtigen Stelle in denFormularen der Steuererklärung eintragen.Steuerfehler Nummer 2: Dauerzulagenantrag für die Riester-Rente vergessenNicht für jeden rentabel, aber immerhin über 16 Millionen Deutsche haben einenRiestervertrag (Stand erstes Quartal 2021; "Anzahl der abgeschlossenenRiester-Verträge von 2001 bis zum 1. Quartal 2021", Statista 2021). Die Beiträgefür die Riester-Rente lassen sich von der Steuer absetzen. Damit das geschieht,müssen Sie als Riester-Versicherter eine Einwilligung zur Übermittlung IhrerEinkommensteuerdaten ausfüllen, unterschreiben und an den Anbieter IhrerRiester-Rente zurückschicken. Das erfolgt meist mit dem sogenanntenDauerzulagenantrag beim Anbieter, womit auch die Zulagen vom Staat beantragtwerden.Wichtig ist das Ganze deshalb, weil die Versicherung erst mit Ihrer EinwilligungIhre Daten an das zuständige Finanzamt sendet. Und erst mit diesen Daten wirddas Finanzamt Ihre Riester-Beiträge als absetzbar anerkennen - egal, ob und wasSie selbst in Ihrer Steuererklärung in puncto Riester-Rente eintragen.Steuerfehler Nummer 3: Rechnungen bar zahlenEs ist einer der häufigsten Fehler in Sachen Steuererklärung: Handwerker,Putzfrauen oder auch Au-pairs bar bezahlen. Dabei lassen sich die Rechnungendafür in vielen Fällen von der Steuer absetzen - entweder als sogenannte