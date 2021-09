DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung AmmPower unternimmt den nächsten Schritt zum Bau einer Hafen-Infrastruktur und beauftragt einen industrieführenden Veteran mit dem Bau von Ammoniakanlagen 20.09.2021 / 16:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AmmPower Corp. (ISIN: CA03169D1024 ; WKN: A3CNND) hat die Ernennung von Venkat Pattabathula zum Director - Ammonia Production Processes bekanntzugeben. Herr Pattabathula besitzt mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Industrie und in der Stickstoffherstellung aus verschiedenen Teilen der Welt, wie z. B. Asien, Nordamerika und Australien. Er hat extensive Erfahrung in Prozessgestaltung, Entwicklung und Betrieb von weltweiten Ammoniak-/ Urea-Projekten.

Herr Pattabathula wird für den Bau grüner Ammoniakanlagen im Rahmen von Ammpowers globalen Geschäften verantwortlich sein. Zuvor war Herr Pattabathula maßgeblich an vielen großen Ammoniakanlagen-Projekten beteiligt, von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme, einschließlich:

1. Dyno Nobel, Waggaman, Louisiana (2.500 metrische Tonnen pro Tag)

2. Incitec Pivot, Moranbah, QLD, Australien (500 metrische Tonnen pro Tag)

3. SABIC, Al-Jubail, Saudi-Arabien (1.700 metrische Tonnen pro Tag) und

4. KRIBHCO, Hazara Indien (zwei - 1.500 metrische Tonnen pro Tag pro Einheit).

Bei jedem Projekt spielte Herr Pattabathula eine wichtige Rolle beim Bau der Ammoniakanlagen, von Machbarkeitsstudie, technologischer Bewertung, Prozessgestaltung, HAZID/HAZOP (PHA)-Studien, Vor-Inbetriebnahme und Inbetriebnahme bis hin zu Rechenschaftspflicht und Leistungsgarantien.

Herr Pattabathula veröffentlichte mehr als 130 Abhandlungen zur Verfahrenssicherheit von Ammoniak und Urea, Störfällen in Produktionsanlagen und technologischen Entwicklungen und ist als Google Scholar anerkannt.

Gary Benninger, CEO von AmmPower, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Venkat in unserem Team willkommen zu heißen. Seine reichhaltige Erfahrung mit großen Projekten wird für AmmPower in seinem Bemühen, eine grünere Welt zu schaffen, unschätzbar sein".